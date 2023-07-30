Зеленський – місцевій владі: Зараз точно не час для заміни бруківки

Зеленський під час Конгресу місцевих та регіональних влад, фото ОП

Президент Володимир Зеленський закликав місцеву владу витрачати бюджетні кошти в першу чергу на потреби оборони України.

Джерело: Зеленський на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад в Івано-Франківську

Пряма мова: "Що стосується бюджетних витрат. Українські воїни, весь наш народ мають відчувати, що українські громади вважають оборону саме першим пріоритетом…

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Бюджетні витрати повинні відображати саме таке пріоритетне розуміння завдань. Хай на мене не ображаються деякі представники місцевої влади, зараз точно не час для заміни бруківки. Ми бруківкою ворога не виженемо з нашої держави.

Тому, вибачте, будемо прикрашати міста вже переможні. Також варто шукати позабюджетні джерела для інших напрямків роботи. Можна говорити з донорами".

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Деталі: Зеленський закликав місцеву владу допомагати військовим, прифронтовим регіонам, волонтерам, а також допомагати в лікуванні й реабілітації цивільних, які зазнали поранень.