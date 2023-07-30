Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський – місцевій владі: Зараз точно не час для заміни бруківки

Катерина ТищенкоНеділя, 30 липня 2023, 16:32
Зеленський – місцевій владі: Зараз точно не час для заміни бруківки
Зеленський під час Конгресу місцевих та регіональних влад, фото ОП

Президент Володимир Зеленський закликав місцеву владу витрачати бюджетні кошти в першу чергу на потреби оборони України.

Джерело: Зеленський на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад в Івано-Франківську

Пряма мова: "Що стосується бюджетних витрат. Українські воїни, весь наш народ мають відчувати, що українські громади вважають оборону саме першим пріоритетом…

Бюджетні витрати повинні відображати саме таке пріоритетне розуміння завдань. Хай на мене не ображаються деякі представники місцевої влади, зараз точно не час для заміни бруківки. Ми бруківкою ворога не виженемо з нашої держави.

Реклама:

Тому, вибачте, будемо прикрашати міста вже переможні. Також варто шукати позабюджетні джерела для інших напрямків роботи. Можна говорити з донорами".

Деталі: Зеленський закликав місцеву владу допомагати військовим, прифронтовим регіонам, волонтерам, а також допомагати в лікуванні й реабілітації цивільних, які зазнали поранень.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Зеленськийгрошімісцева влада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Не будемо соромитися знову піти до Конгресу" – Білий дім про додаткові кошти для України

Уряд дозволив виїзд за кордон ще одній категорії військовозобов'язаних

Єрмак заявив, що Україна почала переговори щодо "гарантій безпеки" з Британією

В Раду викликають голову ЦВК щодо ситуації з членом комісії в Голлівуді

відеоЧи є "хороші росіяни" і чим небезпечний Дудь: ССО привідкрили секрети своїх ІПСО

відеоЗеленський вів "селектор" під звуки ППО і мав нараду з Будановим, Залужним і Неїжпапою

Усі новини...
Зеленський
Зеленський назвав важливим заклик Папи Римського до РФ щодо "зернової угоди"
Зеленський хоче, щоб нардепи відчули: або вони за Україну, або їм буде складно в Україні
Зеленський: Війна повертається на територію Росії, це справедливий процес
Останні новини
04:24
Окупанти кажуть про роботу ППО "над різними районами" Криму
04:12
оновленоПовітряні сили попереджали про загрозу ворожої балістики
03:44
Грозєв: "Через пів року або Пригожин буде мертвий, або станеться другий переворот"
03:18
доповнено, оновлено від 01:52Окупанти перекривали рух авто по Кримському мосту
02:32
оновленоТрьом областям загрожували ворожі БпЛА – повітряники
01:28
Єрмак про підтримку Формули миру Зеленського: "Вже 58 країн з нами"
00:58
"Не будемо соромитися знову піти до Конгресу" – Білий дім про додаткові кошти для України
00:18
Ворог атакував 6 громад Сумщини, скидав міни
23:50
До Литви втік ще один офіцер РФ: він попросив притулку
23:40
У Білому домі прокоментували перспективи підготовки українських пілотів на F-16
Усі новини...
Реклама: