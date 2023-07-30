Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский – местным властям: Сейчас точно не время для замены брусчатки

Катерина ТищенкоВоскресенье, 30 июля 2023, 16:32
Зеленский – местным властям: Сейчас точно не время для замены брусчатки
Зеленский во время Конгресса местных и региональных властей, фото ОП

Президент Владимир Зеленский призвал местные власти тратить бюджетные средства в первую очередь на нужды обороны Украины.

Источник: Зеленский на заседании Конгресса местных и региональных властей в Ивано-Франковске

Прямая речь: "Что касается бюджетных расходов. Украинские воины, весь наш народ должны чувствовать, что украинские общины считают оборону именно первым приоритетом...

Бюджетные расходы должны отражать именно такое приоритетное понимание задач. Пусть на меня не обижаются некоторые представители местной власти, сейчас точно не время для замены брусчатки. Мы брусчаткой врага не выгоним из нашего государства.

Реклама:

Поэтому, извините, будем украшать города уже победные. Также стоит искать внебюджетные источники для других направлений работы. Можно говорить с донорами".

Детали: Зеленский призвал местные власти помогать военным, прифронтовым регионам, волонтерам, а также помогать в лечении и реабилитации гражданских, получивших ранения.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Зеленскийденьгиместная власть
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Не будем стесняться снова пойти в Конгресс" – Белый дом о дополнительных средствах для Украины

Кабмин разрешил выезд за границу еще одной категории военнообязанных

Ермак заявил, что Украина начала переговоры по "гарантиям безопасности" с Британией

В Раду вызывают главу ЦИК из-за ситуации с членом комиссии в Голливуде

видеоЕсть ли "хорошие русские" и чем опасен Дудь: ССО приоткрыли секреты своих ИПСО

видеоЗеленский вел "селектор" под звуки ПВО и совещался с Будановым, Залужным и Неижпапой

Все новости...
Зеленский
Зеленский назвал важным призыв Папы Римского к РФ о "зерновой сделке"
Зеленский хочет, чтобы нардепы чувствовали: или они за Украину, или им будет сложно в Украине
Зеленский: Война возвращается на территорию России, это справедливый процесс
Последние новости
03:44
Грозев: "Через полгода Пригожин либо будет мертв, либо произойдет второй переворот"
03:18
дополнено, обновлено от 01:52Оккупанты перекрывали движение авто по Крымскому мосту
02:32
ОбновленоТрем областям угрожали вражеские БпЛА – воздушники
01:28
Ермак о поддержке Формулы мира Зеленского: "Уже 58 стран с нами"
00:58
"Не будем стесняться снова пойти в Конгресс" – Белый дом о дополнительных средствах для Украины
00:18
Враг атаковал 6 громад Сумщины, сбрасывал мины
23:50
В Литву сбежал еще один офицер РФ: он попросил убежища
23:40
В Белом доме прокомментировали перспективы подготовки украинских пилотов на F-16
23:13
Новости экономики 11 августа: руководство БЭБ снова уволили, Фридман под санкциями США
23:06
Пожилые супруги попали под обстрел в Донецкой области: женщина погибла
Все новости...
Реклама: