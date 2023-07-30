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Зеленский – местным властям: Сейчас точно не время для замены брусчатки

Катерина ТищенкоВоскресенье, 30 июля 2023, 16:32
Зеленский – местным властям: Сейчас точно не время для замены брусчатки
Зеленский во время Конгресса местных и региональных властей, фото ОП

Президент Владимир Зеленский призвал местные власти тратить бюджетные средства в первую очередь на нужды обороны Украины.

Источник: Зеленский на заседании Конгресса местных и региональных властей в Ивано-Франковске

Прямая речь: "Что касается бюджетных расходов. Украинские воины, весь наш народ должны чувствовать, что украинские общины считают оборону именно первым приоритетом...

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Бюджетные расходы должны отражать именно такое приоритетное понимание задач. Пусть на меня не обижаются некоторые представители местной власти, сейчас точно не время для замены брусчатки. Мы брусчаткой врага не выгоним из нашего государства.

Поэтому, извините, будем украшать города уже победные. Также стоит искать внебюджетные источники для других направлений работы. Можно говорить с донорами".

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Детали: Зеленский призвал местные власти помогать военным, прифронтовым регионам, волонтерам, а также помогать в лечении и реабилитации гражданских, получивших ранения.

Темы: Зеленскийденьгиместная власть
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