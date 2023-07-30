Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський: Цієї осені й зими ворог спробує повторити терор проти енергетики

Катерина ТищенкоНеділя, 30 липня 2023, 16:56
Зеленський: Цієї осені й зими ворог спробує повторити терор проти енергетики
Володимир Зеленський, ілюстративне фото ОП

Президент Володимир Зеленський наголошує, що російські війська можуть спробувати цієї осені й зими повторити терор проти української енергетики, і Україна має бути готова до цього на державному і місцевому рівнях.

Джерело: Зеленський на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад в Івано-Франківську

Пряма мова: "Очевидно, що цієї осені, та очевидно, може так статися, що і зими, ворог спробує повторити терор проти української енергетики. Маємо бути готові в будь-якому випадку до цього як на державному, найвищому рівні, так і на рівні кожного міста, села й містечка".

Деталі: За словами президента, в захист української енергосистеми є два елементи: фізичний захист об’єктів енергетики від ударів ракет і дронів, диверсій і кібератак, а також управління енергетичною системою та конкретними її частинами, яке має забезпечити генерацію і розподіл енергії навіть в умовах війни.

"На урядовому і безпековому рівнях ми зробимо все можливе. Відповідальність громад – це максимальне сприяння силам оборони та безпеки, уряду в заходах для захисту енергетики, а також максимальний рівень готовності громад до будь-яких складних випробувань і надзвичайних ситуацій в енергетиці", - сказав Зеленський.

Теми: Зеленськийенергетикавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Зеленський
Зеленський хоче, щоб нардепи відчули: або вони за Україну, або їм буде складно в Україні
Зеленський: Війна повертається на територію Росії, це справедливий процес
Зеленський – місцевій владі: Зараз точно не час для заміни бруківки
Останні новини
08:11
Російські ракети вночі влучили в транспортне депо в Харкові – мер
08:08
Аеропорт Кишинева відмовився від російської абревіатури міста
07:53
Росіяни намагалися штурмувати українські позиції на лівому березі Херсонщини − Генштаб
07:15
ППО знищила 18 з 19 "Шахедів", які атакували Україну вночі
06:53
У Празі суд підтвердив вирок найманцю, який з 2014 року воював проти України на Донеччині
06:15
ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
Усі новини...
Реклама: