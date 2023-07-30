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Зеленський: Цієї осені й зими ворог спробує повторити терор проти енергетики

Катерина ТищенкоНеділя, 30 липня 2023, 16:56
Зеленський: Цієї осені й зими ворог спробує повторити терор проти енергетики
Володимир Зеленський, ілюстративне фото ОП

Президент Володимир Зеленський наголошує, що російські війська можуть спробувати цієї осені й зими повторити терор проти української енергетики, і Україна має бути готова до цього на державному і місцевому рівнях.

Джерело: Зеленський на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад в Івано-Франківську

Пряма мова: "Очевидно, що цієї осені, та очевидно, може так статися, що і зими, ворог спробує повторити терор проти української енергетики. Маємо бути готові в будь-якому випадку до цього як на державному, найвищому рівні, так і на рівні кожного міста, села й містечка".

Деталі: За словами президента, в захист української енергосистеми є два елементи: фізичний захист об’єктів енергетики від ударів ракет і дронів, диверсій і кібератак, а також управління енергетичною системою та конкретними її частинами, яке має забезпечити генерацію і розподіл енергії навіть в умовах війни.

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"На урядовому і безпековому рівнях ми зробимо все можливе. Відповідальність громад – це максимальне сприяння силам оборони та безпеки, уряду в заходах для захисту енергетики, а також максимальний рівень готовності громад до будь-яких складних випробувань і надзвичайних ситуацій в енергетиці", - сказав Зеленський.

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Теми: Зеленськийенергетикавійна
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