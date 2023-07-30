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Зеленский: Этой осенью и зимой враг попытается повторить террор против энергетики

Катерина ТищенкоВоскресенье, 30 июля 2023, 16:56
Зеленский: Этой осенью и зимой враг попытается повторить террор против энергетики
Владимир Зеленский, иллюстративное фото ОП

Президент Владимир Зеленский отмечает, что российские войска могут попытаться этой осенью и зимой повторить террор против украинской энергетики, и Украина должна быть готова к этому на государственном и местном уровнях.

Источник: Зеленский на заседании Конгресса местных и региональных властей в Ивано-Франковске

Прямая речь: "Очевидно, что этой осенью, и очевидно, может так случиться, что и зимой, враг попытается повторить террор против украинской энергетики. Мы должны быть готовы в любом случае к этому как на государственном, самом высоком уровне, так и на уровне каждого города, села и городка".

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Детали: По словам президента, в защите украинской энергосистемы есть два элемента: физическая защита объектов энергетики от ударов ракет и дронов, диверсий и кибератак, а также управление энергетической системой и конкретными ее частями, которое должно обеспечить генерацию и распределение энергии даже в условиях войны.

"На правительственном уровне и уровне безопасности мы сделаем все возможное. Ответственность общин – это максимальное содействие силам обороны и безопасности, правительства в мероприятиях для защиты энергетики, а также максимальный уровень готовности общин к любым сложным испытаниям и чрезвычайным ситуациям в энергетике", - сказал Зеленский.

Темы: Зеленскийэнергетикавойна
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