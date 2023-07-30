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Зеленський: Війна повертається на територію Росії, це справедливий процес

Катерина ТищенкоНеділя, 30 липня 2023, 17:08
Зеленський: Війна повертається на територію Росії, це справедливий процес
Володимир Зеленський у зверненні 30 липня, фото: ОП

Президент Володимир Зеленський назвав неминучим і справедливим процесом те, що війна поступово повертається на територію Росії.

Джерело: Зеленський у відеозверненні

Пряма мова: "Російська агресія зазнала банкрутства на полі бою. Сьогодні вже 522-й день, як триває так звана "спеціальна воєнна операція", яку російське керівництво розраховувало на тиждень-два.

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Україна стає міцнішою. Поступово війна повертається на територію Росії – до її символічних центрів і військових баз, і це неминучий, природний та абсолютно справедливий процес".

Деталі: Водночас президент закликав бути свідомими того, що "цієї зими російські терористи ще можуть бити по нашій енергетиці, по критичних об’єктах".

"Дуже важливо, щоб місцева влада по всій країні саме зараз – влітку й у вересні – була максимально активною в усьому, що треба зробити до холодних місяців року", – сказав він.

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Теми: ЗеленськийвійнаРосія
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