Зеленский: Война возвращается на территорию России, это справедливый процесс

Президент Владимир Зеленский назвал неизбежным и справедливым процессом то, что война постепенно возвращается на территорию России.

Источник: Зеленский в видеообращении

Прямая речь: "Российская агрессия потерпела банкротство на поле боя. Сегодня уже 522-й день, как продолжается так называемая "специальная военная операция", которую российское руководство рассчитывало на неделю-две.

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Украина становится крепче. Постепенно война возвращается на территорию России – к ее символическим центрам и военным базам, и это неизбежный, естественный и абсолютно справедливый процесс".

Детали: В то же время, президент призвал быть сознательными того, что "этой зимой российские террористы еще могут бить по нашей энергетике, по критическим объектам".

"Очень важно, чтобы местные власти по всей стране именно сейчас – летом и в сентябре – были максимально активными во всем, что надо сделать до холодных месяцев года", – сказал он.