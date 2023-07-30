Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский: Война возвращается на территорию России, это справедливый процесс

Катерина ТищенкоВоскресенье, 30 июля 2023, 17:08
Зеленский: Война возвращается на территорию России, это справедливый процесс
Владимир Зеленский в обращении 30 июля, фото: ОП

Президент Владимир Зеленский назвал неизбежным и справедливым процессом то, что война постепенно возвращается на территорию России.

Источник: Зеленский в видеообращении

Прямая речь: "Российская агрессия потерпела банкротство на поле боя. Сегодня уже 522-й день, как продолжается так называемая "специальная военная операция", которую российское руководство рассчитывало на неделю-две.

Реклама:

Украина становится крепче. Постепенно война возвращается на территорию России – к ее символическим центрам и военным базам, и это неизбежный, естественный и абсолютно справедливый процесс".

Детали: В то же время, президент призвал быть сознательными того, что "этой зимой российские террористы еще могут бить по нашей энергетике, по критическим объектам".

"Очень важно, чтобы местные власти по всей стране именно сейчас – летом и в сентябре – были максимально активными во всем, что надо сделать до холодных месяцев года", – сказал он.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ЗеленскийвойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Папа Франциск обратился к "братьям из российской власти" по поводу зерновой сделки
Зеленский – местным властям: Сейчас точно не время для замены брусчатки
В Сватово ощущается невыносимый трупный запах из-за тел оккупантов – Генштаб
Украина начинает переговоры с США по гарантиям безопасности - Ермак
Последние новости
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
Все новости...
Реклама: