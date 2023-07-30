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Зеленський назвав важливим заклик Папи Римського до РФ щодо "зернової угоди"

"Європейська правда", "Українська правда"Неділя, 30 липня 2023, 17:43
Зеленський назвав важливим заклик Папи Римського до РФ щодо зернової угоди
Зеленський і Папа Римський Франциск, фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський вважає важливим заклик Папи Римського до Росії про необхідність відновити дію "зернової угоди".

Джерело: Зеленський у своєму Twitter, пише "Європейська правда"

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Дослівно: "Важливий заклик Папи Римського до Москви відновити Чорноморську зернову ініціативу. Реакція світових релігійних лідерів на російський ракетний терор та знищення української сільськогосподарської продукції є надзвичайно важливою для захисту всього світу, а особливо народів Африки та Азії, які найбільше страждають від загрози голоду, від продовольчої кризи". 

Деталі: Він додав, що Україна є і буде гарантом світової продовольчої безпеки. За його словами, головне зараз – зупинити російський терор і повністю реалізувати Формулу миру.

Що передувало: Раніше у неділю Папа Римський Франциск закликав Росію відновити Чорноморську зернову ініціативу, звернувшись до "своїх братів – влади Російської Федерації".

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Звертаючись до людей на площі Святого Петра, Папа закликав вірян продовжувати молитися "за мученицьку Україну, де війна знищує все, навіть зерно", назвавши це "тяжкою образою Бога".

Минулого тижня Папа Франциск закликав молитися за мир в Україні, згадавши нічний ракетний удар РФ по Одесі.

Теми: ЗеленськийПапа Римськийзерно
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