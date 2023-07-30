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Зеленский назвал важным призыв Папы Римского к РФ о "зерновой сделке"

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 30 июля 2023, 17:43
Зеленский назвал важным призыв Папы Римского к РФ о зерновой сделке
Зеленский и Папа Римский Франциск, фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский считает важным призыв Папы Римского к России о необходимости возобновить действие "зерновой сделки".

Источник: Зеленский в своем Twitter, пишет "Европейская правда"

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Дословно: "Важный призыв Папы Римского к Москве восстановить Черноморскую зерновую инициативу. Реакция мировых религиозных лидеров на российский ракетный террор и уничтожение украинской сельскохозяйственной продукции является чрезвычайно важной для защиты всего мира, а особенно народов Африки и Азии, которые больше всего страдают от угрозы голода, от продовольственного кризиса". 

Детали: Он добавил, что Украина есть и будет гарантом мировой продовольственной безопасности. По его словам, главное сейчас – остановить российский террор и полностью реализовать Формулу мира.

Что предшествовало: Ранее в воскресенье Папа Римский Франциск призвал Россию возобновить Черноморскую зерновую инициативу, обратившись к "своим братьям – властям Российской Федерации".

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Обращаясь к людям на площади Святого Петра, Папа призвал верующих продолжать молиться "за мученическую Украину, где война уничтожает все, даже зерно", назвав это "тяжким оскорблением Бога".

На прошлой неделе Папа Франциск призвал молиться за мир в Украине, вспомнив ночной ракетный удар РФ по Одессе.

Темы: ЗеленскийПапа Римскийзерно
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