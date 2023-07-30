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Окупанти обстріляли Костянтинівську громаду: є загиблий і поранені

Катерина ТищенкоНеділя, 30 липня 2023, 20:22
Окупанти обстріляли Костянтинівську громаду: є загиблий і поранені
наслідки обстрілу Костянтинівської громади, фото Офісу генпрокурора

Внаслідок обстрілу росіянами Костянтинівської громади на Донеччині у неділю загинув чоловік, ще двоє мешканців зазнали поранень.

Джерело: Офіс генерального прокурора

 
наслідки обстрілу Костянтинівської громади, фото Офісу генпрокурора

Дослівно: "За даними слідства, 30 липня 2023 року о 14:15 армія РФ обстріляла м. Костянтинівку. За попередніми даними, окупанти використали артилерію. Від вибухів дістали осколкових поранень сусіди – 24-річний чоловік та 81-річна жінка. На момент обстрілу постраждалі перебували вдома. Парамедики надали їм допомогу прямо на місці.

О 05:30 російські війська завдали, ймовірно, ракетного удару по с. Предтечиному Костянтинівської МТГ. Внаслідок влучання у приватний будинок під завалами опинився 57-річний чоловік. Від отриманих травм він загинув на місці.

Снарядами пошкоджено щонайменше 12 житлових будинків та газопровід".

 
 

Теми: Донецька областьвійна
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