Окупанти обстріляли Костянтинівську громаду: є загиблий і поранені

Внаслідок обстрілу росіянами Костянтинівської громади на Донеччині у неділю загинув чоловік, ще двоє мешканців зазнали поранень.

Джерело: Офіс генерального прокурора

наслідки обстрілу Костянтинівської громади, фото Офісу генпрокурора

Дослівно: "За даними слідства, 30 липня 2023 року о 14:15 армія РФ обстріляла м. Костянтинівку. За попередніми даними, окупанти використали артилерію. Від вибухів дістали осколкових поранень сусіди – 24-річний чоловік та 81-річна жінка. На момент обстрілу постраждалі перебували вдома. Парамедики надали їм допомогу прямо на місці.

О 05:30 російські війська завдали, ймовірно, ракетного удару по с. Предтечиному Костянтинівської МТГ. Внаслідок влучання у приватний будинок під завалами опинився 57-річний чоловік. Від отриманих травм він загинув на місці.

Снарядами пошкоджено щонайменше 12 житлових будинків та газопровід".