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Оккупанты обстреляли Константиновскую громаду: есть погибший и раненые

Катерина ТищенкоВоскресенье, 30 июля 2023, 20:22
Оккупанты обстреляли Константиновскую громаду: есть погибший и раненые
последствия обстрела Константиновской громады, фото Офиса генпрокурора

В результате обстрела россиянами Константиновской громады в Донецкой области в воскресенье погиб мужчина, еще двое жителей получили ранения.

Источник: Офис генерального прокурора

 
последствия обстрела Константиновской громады, фото Офиса генпрокурора

Дословно: "По данным следствия, 30 июля 2023 года в 14:15 армия РФ обстреляла г. Константиновку. По предварительным данным, оккупанты использовали артиллерию. От взрывов получили осколочные ранения соседи - 24-летний мужчина и 81-летняя женщина. На момент обстрела пострадавшие находились дома. Парамедики оказали им помощь прямо на месте.

В 05:30 российские войска нанесли, вероятно, ракетный удар по с. Предтечино Константиновской МТГ. В результате попадания в частный дом под завалами оказался 57-летний мужчина. От полученных травм он погиб на месте.

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Снарядами повреждены по меньшей мере 12 жилых домов и газопровод".

 
 

Темы: Донецкая областьвойна
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