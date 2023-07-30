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Україна вже на 60% готова до опалювального сезону – Шмигаль

Катерина ТищенкоНеділя, 30 липня 2023, 21:31
Україна вже на 60% готова до опалювального сезону – Шмигаль
Денис Шмигвль, фото з його Facebook

В Україні стан підготовки до опалювального сезону становить 60%, заявив прем’єр Денис Шмигаль.

Джерело: Шмигаль під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України, передає Укрінформ

Пряма мова: "Стан підготовки до опалювального сезону зараз 60%".

Деталі: За його словами, з травня в Україні працює штаб з підготовки до зими, який створив уряд.

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Шмигаль зауважив, що наразі вже відремонтовані 4 атомні енергоблоки, 9 енергоблоків теплових електростанцій, 6 гідроагрегатів. До початку опалювального сезону Міненерго поставлено чітке завдання – повернути в енергосистему 1,7 ГВт потужностей, додав він.

"Накопичуємо енергоресурси. Газ у сховищах 11,7 млрд м куб газу, це 80% від запланованих обсягів. На складах маємо 1,5 млн тон вугілля із запланованих 1,8 млн тон", - запевнив прем’єр.

За його словами, від початку року в Україні відремонтували 14, 5 тис. км повітряних ліній, відновили понад 60% пошкоджених теплоелектростанцій, ТЕЦ, котелень.

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Прем’єр зауважив, що наразі триває закупівля комунальної техніки для 12 регіонів, які цього потребують, на 50 млн грн, залучаються кошти міжнародних партнерів.

Що передувало: Наприкінці червня Асоціація міст України заявляла, що кількість звернень муніципалітетів до Кабінету міністрів щодо підготовки підприємств теплопостачання до опалювального сезону зростає, в усіх випадках йдеться про загрозу залишитись без тепла взимку.

25 липня Шмигаль повідомляв, що в рамках підготовки до опалювального сезону в українські підземні газосховища вже закачали 80% від необхідного обсягу газу, також триває відновлення енергетики.

Теми: Шмигаль опалення
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