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Украина уже на 60% готова к отопительному сезону – Шмыгаль

Катерина ТищенкоВоскресенье, 30 июля 2023, 21:31
Украина уже на 60% готова к отопительному сезону – Шмыгаль
Денис Шмыгвль, фото из его Facebook

В Украине состояние подготовки к отопительному сезону составляет 60%, заявил премьер Денис Шмыгаль.

Источник: Шмыгаль во время заседания Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины, передает Укринформ

Прямая речь: "Состояние подготовки к отопительному сезону сейчас 60%".

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Детали: По его словам, с мая в Украине работает штаб по подготовке к зиме, который создало правительство.

Шмыгаль отметил, что сейчас уже отремонтированы 4 атомных энергоблока, 9 энергоблоков тепловых электростанций, 6 гидроагрегатов. До начала отопительного сезона Минэнерго поставлена четкая задача – вернуть в энергосистему 1,7 ГВт мощностей, добавил он.

"Накапливаем энергоресурсы. Газ в хранилищах 11,7 млрд м куб газа, это 80% от запланированных объемов. На складах имеем 1,5 млн тонн угля из запланированных 1,8 млн тонн", - заверил премьер.

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По его словам, с начала года в Украине отремонтировали 14, 5 тыс. км воздушных линий, восстановили более 60% поврежденных теплоэлектростанций, ТЭЦ, котельных.

Премьер отметил, что сейчас продолжается закупка коммунальной техники для 12 регионов, которые в этом нуждаются, на 50 млн грн, привлекаются средства международных партнеров.

Что предшествовало: В конце июня Ассоциация городов Украины заявляла, что количество обращений муниципалитетов к Кабинету министров по подготовке предприятий теплоснабжения к отопительному сезону растет, во всех случаях речь идет об угрозе остаться без тепла зимой.

25 июля Шмыгаль сообщал, что в рамках подготовки к отопительному сезону в украинские подземные газохранилища уже закачали 80% от необходимого объема газа, также продолжается восстановление энергетики.

Темы: Шмыгальотопление
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