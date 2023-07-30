Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина уже на 60% готова к отопительному сезону – Шмыгаль

Катерина ТищенкоВоскресенье, 30 июля 2023, 21:31
Украина уже на 60% готова к отопительному сезону – Шмыгаль
Денис Шмыгвль, фото из его Facebook

В Украине состояние подготовки к отопительному сезону составляет 60%, заявил премьер Денис Шмыгаль.

Источник: Шмыгаль во время заседания Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины, передает Укринформ

Прямая речь: "Состояние подготовки к отопительному сезону сейчас 60%".

Детали: По его словам, с мая в Украине работает штаб по подготовке к зиме, который создало правительство.

Реклама:

Шмыгаль отметил, что сейчас уже отремонтированы 4 атомных энергоблока, 9 энергоблоков тепловых электростанций, 6 гидроагрегатов. До начала отопительного сезона Минэнерго поставлена четкая задача – вернуть в энергосистему 1,7 ГВт мощностей, добавил он.

"Накапливаем энергоресурсы. Газ в хранилищах 11,7 млрд м куб газа, это 80% от запланированных объемов. На складах имеем 1,5 млн тонн угля из запланированных 1,8 млн тонн", - заверил премьер.

По его словам, с начала года в Украине отремонтировали 14, 5 тыс. км воздушных линий, восстановили более 60% поврежденных теплоэлектростанций, ТЭЦ, котельных.

ВИДЕО ДНЯ

Премьер отметил, что сейчас продолжается закупка коммунальной техники для 12 регионов, которые в этом нуждаются, на 50 млн грн, привлекаются средства международных партнеров.

Что предшествовало: В конце июня Ассоциация городов Украины заявляла, что количество обращений муниципалитетов к Кабинету министров по подготовке предприятий теплоснабжения к отопительному сезону растет, во всех случаях речь идет об угрозе остаться без тепла зимой.

25 июля Шмыгаль сообщал, что в рамках подготовки к отопительному сезону в украинские подземные газохранилища уже закачали 80% от необходимого объема газа, также продолжается восстановление энергетики.

Темы: Шмыгальотопление
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Силы обороны достигли тактически значимых успехов на западе Запорожской области – ISW

"Не будем стесняться снова пойти в Конгресс" – Белый дом о дополнительных средствах для Украины

Кабмин разрешил выезд за границу еще одной категории военнообязанных

Ермак заявил, что Украина начала переговоры по "гарантиям безопасности" с Британией

В Раду вызывают главу ЦИК из-за ситуации с членом комиссии в Голливуде

видеоЕсть ли "хорошие русские" и чем опасен Дудь: ССО приоткрыли секреты своих ИПСО

Все новости...
Шмыгаль
Подготовка к зиме: Шмыгаль рассказал, сколько газа уже в хранилищах и что с ремонтами
Для покрытия дефицита бюджета Украина уже получила более 23 миллиардов долларов помощи
Шмыгаль рассказал, что будет с армией после войны: призыва, как сейчас не будет
Последние новости
07:58
США и Китай удвоят количество авиарейсов между странами
07:18
В Северном на Луганщине оккупанты используют школу в военных целях – штаб
06:40
На Бахмутском и Купянском направлениях россияне вели безуспешное наступление – сводка
06:02
видеоРоссияне заявили, что Крым атаковали 20 беспилотников
05:54
На Херсонщине оккупанты планируют провести "ревизию" имущества украинцев – сопротивление
05:02
Силы обороны достигли тактически значимых успехов на западе Запорожской области – ISW
04:24
Оккупанты говорят о работе ПВО "над разными районами" Крыма
04:12
ОбновленоВоздушные силы предупреждали об угрозе вражеской баллистики
03:44
Грозев: "Через полгода либо Пригожин будет мертв, либо произойдет второй переворот"
03:18
дополнено, обновлено от 01:52Оккупанты перекрывали движение авто по Крымскому мосту
Все новости...
Реклама: