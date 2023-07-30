Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Полтавщині маршрутка потрапила в ДТП: 2 загиблих, 11 травмованих

Катерина ТищенкоНеділя, 30 липня 2023, 22:12
На Полтавщині маршрутка потрапила в ДТП: 2 загиблих, 11 травмованих
ДТП на Полтавщині, фото: поліція області

На Полтавщині у неділю маршрутний автобус зіткнувся з автомобілем Volkswagen Tiguan, внаслідок ДТП двоє людей загинули, 11 – отримали тілесні ушкодження.

Джерело: поліція Полтавщини

ДТП на Полтавщині, фото поліції
ДТП на Полтавщині, фото поліції

Дослівно: "Дорожньо-транспортна пригода сталася 30 липня, близько 15-ї години, на автодорозі між селами Проні та Стасі Полтавського району…

Реклама:

За попередньою версією слідства, відбулося зіткнення автобуса РУТА з автомобілем Volkswagen Tiguan. Унаслідок ДТП на місці події загинув 40-річний водій легковика та 56-річна пасажирка маршрутного автобуса.

На даний час відомо, що тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості отримали пасажирка легковика та 10 пасажирів автобуса, серед яких одна малолітня дитина. Постраждалих доставили до лікарні".

 

Деталі: У поліції уточнили, що на момент зіткнення в автобусі перебували 17 пасажирів та водій.

ВІДЕО ДНЯ

За даним фактом слідчим підрозділом Головуправління поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури, розпочато досудове розслідування за частиною 3 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України.

Теми: Полтавська областьДТП
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Полтавська область
На Полтавщині знайшли тіло четвертої жертви від російського удару
У Полтавській області заборонили святкувати 1 вересня
Ракетний удар по Полтавщині: уже 3 загиблих
Останні новини
08:11
Російські ракети вночі влучили в транспортне депо в Харкові – мер
08:08
Аеропорт Кишинева відмовився від російської абревіатури міста
07:53
Росіяни намагалися штурмувати українські позиції на лівому березі Херсонщини − Генштаб
07:15
ППО знищила 18 з 19 "Шахедів", які атакували Україну вночі
06:53
У Празі суд підтвердив вирок найманцю, який з 2014 року воював проти України на Донеччині
06:15
ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
Усі новини...
Реклама: