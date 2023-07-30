На Полтавщині маршрутка потрапила в ДТП: 2 загиблих, 11 травмованих

На Полтавщині у неділю маршрутний автобус зіткнувся з автомобілем Volkswagen Tiguan, внаслідок ДТП двоє людей загинули, 11 – отримали тілесні ушкодження.

Джерело: поліція Полтавщини

ДТП на Полтавщині, фото поліції

Дослівно: "Дорожньо-транспортна пригода сталася 30 липня, близько 15-ї години, на автодорозі між селами Проні та Стасі Полтавського району…

За попередньою версією слідства, відбулося зіткнення автобуса РУТА з автомобілем Volkswagen Tiguan. Унаслідок ДТП на місці події загинув 40-річний водій легковика та 56-річна пасажирка маршрутного автобуса.

Реклама:

На даний час відомо, що тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості отримали пасажирка легковика та 10 пасажирів автобуса, серед яких одна малолітня дитина. Постраждалих доставили до лікарні".

Деталі: У поліції уточнили, що на момент зіткнення в автобусі перебували 17 пасажирів та водій.

За даним фактом слідчим підрозділом Головуправління поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури, розпочато досудове розслідування за частиною 3 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України.