Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Полтавщині маршрутка потрапила в ДТП: 2 загиблих, 11 травмованих

Катерина ТищенкоНеділя, 30 липня 2023, 22:12
На Полтавщині маршрутка потрапила в ДТП: 2 загиблих, 11 травмованих
ДТП на Полтавщині, фото: поліція області

На Полтавщині у неділю маршрутний автобус зіткнувся з автомобілем Volkswagen Tiguan, внаслідок ДТП двоє людей загинули, 11 – отримали тілесні ушкодження.

Джерело: поліція Полтавщини

ДТП на Полтавщині, фото поліції
ДТП на Полтавщині, фото поліції

Дослівно: "Дорожньо-транспортна пригода сталася 30 липня, близько 15-ї години, на автодорозі між селами Проні та Стасі Полтавського району…

За попередньою версією слідства, відбулося зіткнення автобуса РУТА з автомобілем Volkswagen Tiguan. Унаслідок ДТП на місці події загинув 40-річний водій легковика та 56-річна пасажирка маршрутного автобуса.

Реклама:

На даний час відомо, що тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості отримали пасажирка легковика та 10 пасажирів автобуса, серед яких одна малолітня дитина. Постраждалих доставили до лікарні".

 

Деталі: У поліції уточнили, що на момент зіткнення в автобусі перебували 17 пасажирів та водій.

За даним фактом слідчим підрозділом Головуправління поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури, розпочато досудове розслідування за частиною 3 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Полтавська областьДТП
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сили оборони досягли тактично значимих успіхів на заході Запорізької області – ISW

"Не будемо соромитися знову піти до Конгресу" – Білий дім про додаткові кошти для України

Уряд дозволив виїзд за кордон ще одній категорії військовозобов'язаних

Єрмак заявив, що Україна почала переговори щодо "гарантій безпеки" з Британією

В Раду викликають голову ЦВК щодо ситуації з членом комісії в Голлівуді

відеоЧи є "хороші росіяни" і чим небезпечний Дудь: ССО привідкрили секрети своїх ІПСО

Усі новини...
Полтавська область
Тварини поранені та лежать у бруді: UAnimals просить поліцію перевірити звіринець на Полтавщині
На Полтавщині через забруднення річки Псел заборонили купання, риболовлю й використання води
У кількох областях була загроза ворожої балістики і БпЛА
Останні новини
08:42
Ще 500 окупантів знищені в Україні
08:26
Сили ППО вночі збили три з п’яти російських "Шахедів"
07:58
США і Китай подвоять кількість авіарейсів між країнами
07:18
У Сєверному на Луганщині окупанти використовують школу у воєнних цілях – штаб
06:40
На Бахмутському і Куп’янському напрямках росіяни вели безуспішний наступ – зведення
06:02
відеоРосіяни заявили, що Крим атакували 20 безпілотників
05:54
На Херсонщині окупанти планують провести "ревізію" майна українців – спротив
05:02
Сили оборони досягли тактично значимих успіхів на заході Запорізької області – ISW
04:24
Окупанти кажуть про роботу ППО "над різними районами" Криму
04:12
оновленоПовітряні сили попереджали про загрозу ворожої балістики
Усі новини...
Реклама: