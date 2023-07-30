На Полтавщині маршрутка потрапила в ДТП: 2 загиблих, 11 травмованих

На Полтавщині у неділю маршрутний автобус зіткнувся з автомобілем Volkswagen Tiguan, внаслідок ДТП двоє людей загинули, 11 – отримали тілесні ушкодження.

Джерело: поліція Полтавщини

ДТП на Полтавщині, фото поліції

Дослівно: "Дорожньо-транспортна пригода сталася 30 липня, близько 15-ї години, на автодорозі між селами Проні та Стасі Полтавського району…

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За попередньою версією слідства, відбулося зіткнення автобуса РУТА з автомобілем Volkswagen Tiguan. Унаслідок ДТП на місці події загинув 40-річний водій легковика та 56-річна пасажирка маршрутного автобуса.

На даний час відомо, що тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості отримали пасажирка легковика та 10 пасажирів автобуса, серед яких одна малолітня дитина. Постраждалих доставили до лікарні".

Деталі: У поліції уточнили, що на момент зіткнення в автобусі перебували 17 пасажирів та водій.

ВІДЕО ДНЯ

За даним фактом слідчим підрозділом Головуправління поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури, розпочато досудове розслідування за частиною 3 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України.