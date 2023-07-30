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На Полтавщине маршрутка попала в ДТП: 2 погибших, 11 травмированных

Катерина ТищенкоВоскресенье, 30 июля 2023, 22:12
На Полтавщине маршрутка попала в ДТП: 2 погибших, 11 травмированных
ДТП на Полтавщине, фото: полиция области

На Полтавщине в воскресенье маршрутный автобус столкнулся с автомобилем Volkswagen Tiguan, в результате ДТП два человека погибли, 11 – получили телесные повреждения.

Источник: полиция Полтавщины

ДТП на Полтавщине, фото полиции
ДТП на Полтавщине, фото полиции

Дословно: "Дорожно-транспортное происшествие произошло 30 июля, около 15 часов, на автодороге между селами Прони и Стаси Полтавского района...

По предварительной версии следствия, произошло столкновение автобуса РУТА с автомобилем Volkswagen Tiguan. В результате ДТП на месте происшествия погиб 40-летний водитель легковушки и 56-летняя пассажирка маршрутного автобуса.

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В настоящее время известно, что телесные повреждения различной степени тяжести получили пассажирка легковушки и 10 пассажиров автобуса, среди которых один малолетний ребенок. Пострадавших доставили в больницу".

 

Детали: В полиции уточнили, что на момент столкновения в автобусе находились 17 пассажиров и водитель.

По данному факту следственным подразделением Главного управления полиции, под процессуальным руководством Полтавской областной прокуратуры, начато досудебное расследование по части 3 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины.

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Темы: Полтавская областьДТП
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