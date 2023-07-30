Під Таганрогом у Ростовській області впав безпілотник

У хуторі Дараганівка під Таганрогом у Ростовській області РФ упав безпілотник.

Джерело: губернатор регіону Василь Голубєв у Telegram, російські телеграм-канали

Деталі: За словами Голубєва, у хуторі Дараганівка Неклиновського району впав безпілотний літальний апарат, приналежність якого встановлюється.

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У результаті пошкоджено покрівлю приватного домоволодіння та автомобіль. Постраждалих не зафіксовано.

Як пише телеграм-канал Baza, за попередніми даними, внаслідок падіння дрона пошкоджено приватний будинок і два автомобілі, постраждало двоє людей.

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За даними телеграм-каналу SHOT, "місцеві жителі стверджують, що після гучного вибуху вирубило електрику і почалася пожежа".