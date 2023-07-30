Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Под Таганрогом в Ростовской области упал беспилотник

Катерина ТищенкоВоскресенье, 30 июля 2023, 23:27
Под Таганрогом в Ростовской области упал беспилотник
место падения беспилотника, фото: Telegram главы администрации Неклиновского района Василия Даниленко

В хуторе Дарагановка под Таганрогом в Ростовской области РФ упал беспилотник.

Источник: губернатор региона Василий Голубев в Telegram, российские телеграм-каналы

Детали: По словам Голубева, в хуторе Дарагановка Неклиновского района упал беспилотный летательный аппарат, принадлежность которого устанавливается.

Реклама:

В результате повреждена кровля частного домовладения и автомобиль. Пострадавших не зафиксировано.

Как пишет телеграм-канал Baza, по предварительным данным в результате падения дрона повреждены частный дом и два автомобиля, пострадали два человека.

ВИДЕО ДНЯ

По данным телеграм-канала SHOT, "местные жители утверждают, что после громкого взрыва вырубило электричество и начался пожар".

Темы: Росcиябеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Силы обороны достигли тактически значимых успехов на западе Запорожской области – ISW

"Не будем стесняться снова пойти в Конгресс" – Белый дом о дополнительных средствах для Украины

Кабмин разрешил выезд за границу еще одной категории военнообязанных

Ермак заявил, что Украина начала переговоры по "гарантиям безопасности" с Британией

В Раду вызывают главу ЦИК из-за ситуации с членом комиссии в Голливуде

видеоЕсть ли "хорошие русские" и чем опасен Дудь: ССО приоткрыли секреты своих ИПСО

Все новости...
Росcия
В России сообщают о взрыве в здании полиции в Брянской области
Медведев угрожает ядерным оружием в случае успеха контрнаступления Украины
Зеленский: Война возвращается на территорию России, это справедливый процесс
Последние новости
09:42
В Польше раскрыли второй вопрос, который планируют вынести на референдум
09:29
Оккупанты заявляют о сбитии беспилотника в соседней с Москвой областью
09:16
Белый дом может согласиться на обучение украинских пилотов на F-16 в США
09:00
Франция: Удары России по Запорожью являются военными преступлениями
08:42
Еще 500 оккупантов уничтожены в Украине
08:26
Силы ПВО ночью сбили три из пяти российских "Шахедов"
07:58
США и Китай удвоят количество авиарейсов между странами
07:18
В Северном на Луганщине оккупанты используют школу в военных целях – штаб
06:40
На Бахмутском и Купянском направлениях россияне вели безуспешное наступление – сводка
06:02
видеоРоссияне заявили, что Крым атаковали 20 беспилотников
Все новости...
Реклама: