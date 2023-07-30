Под Таганрогом в Ростовской области упал беспилотник

В хуторе Дарагановка под Таганрогом в Ростовской области РФ упал беспилотник.

Источник: губернатор региона Василий Голубев в Telegram, российские телеграм-каналы

Детали: По словам Голубева, в хуторе Дарагановка Неклиновского района упал беспилотный летательный аппарат, принадлежность которого устанавливается.

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В результате повреждена кровля частного домовладения и автомобиль. Пострадавших не зафиксировано.

Как пишет телеграм-канал Baza, по предварительным данным в результате падения дрона повреждены частный дом и два автомобиля, пострадали два человека.

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По данным телеграм-канала SHOT, "местные жители утверждают, что после громкого взрыва вырубило электричество и начался пожар".