Под Таганрогом в Ростовской области упал беспилотник
Воскресенье, 30 июля 2023, 23:27
В хуторе Дарагановка под Таганрогом в Ростовской области РФ упал беспилотник.
Источник: губернатор региона Василий Голубев в Telegram, российские телеграм-каналы
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Детали: По словам Голубева, в хуторе Дарагановка Неклиновского района упал беспилотный летательный аппарат, принадлежность которого устанавливается.
В результате повреждена кровля частного домовладения и автомобиль. Пострадавших не зафиксировано.
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Как пишет телеграм-канал Baza, по предварительным данным в результате падения дрона повреждены частный дом и два автомобиля, пострадали два человека.
По данным телеграм-канала SHOT, "местные жители утверждают, что после громкого взрыва вырубило электричество и начался пожар".