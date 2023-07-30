У Росії повідомляють про вибух у будівлі поліції в Брянській області
Неділя, 30 липня 2023, 23:53
У будівлі поліції Трубчевська в Брянській області прогримів вибух, імовірно туди влучив безпілотник.
Джерело: російські телеграм-канали
Деталі: Як пише Mash, очевидці повідомляють про вибух у будівлі поліції Трубчевська Брянської області. Попередньо, туди вдарив БПЛА.
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Пошкоджено дах будівлі, вибито шість вікон, загиблих і постраждалих немає. Дорогу в районі будівлі перекрито, працюють оперслужби.
Baza і низка інших телеграм-каналів також публікують інформацію про вибух.