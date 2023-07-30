Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Росії повідомляють про вибух у будівлі поліції в Брянській області

Катерина ТищенкоНеділя, 30 липня 2023, 23:53
У Росії повідомляють про вибух у будівлі поліції в Брянській області
будівля поліції Трубчевська, скріншот відео Mash

У будівлі поліції Трубчевська в Брянській області прогримів вибух, імовірно туди влучив безпілотник.

Джерело: російські телеграм-канали

Реклама:

Деталі: Як пише Mash, очевидці повідомляють про вибух у будівлі поліції Трубчевська Брянської області. Попередньо, туди вдарив БПЛА.

Пошкоджено дах будівлі, вибито шість вікон, загиблих і постраждалих немає. Дорогу в районі будівлі перекрито, працюють оперслужби.

Baza і низка інших телеграм-каналів також публікують інформацію про вибух.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Росіявибухбезпілотникиполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Росія
Президент Чехії: Перемогу Росії не можна допустити, підтримка України критично важлива
У центрі Москви запалали склади з майном російської залізниці
Росіян і білорусів допустили до міжнародних турнірів з бадмінтону
Останні новини
08:11
Російські ракети вночі влучили в транспортне депо в Харкові – мер
08:08
Аеропорт Кишинева відмовився від російської абревіатури міста
07:53
Росіяни намагалися штурмувати українські позиції на лівому березі Херсонщини − Генштаб
07:15
ППО знищила 18 з 19 "Шахедів", які атакували Україну вночі
06:53
У Празі суд підтвердив вирок найманцю, який з 2014 року воював проти України на Донеччині
06:15
ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
Усі новини...
Реклама: