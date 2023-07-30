У Росії повідомляють про вибух у будівлі поліції в Брянській області

У будівлі поліції Трубчевська в Брянській області прогримів вибух, імовірно туди влучив безпілотник.

Джерело: російські телеграм-канали

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Деталі: Як пише Mash, очевидці повідомляють про вибух у будівлі поліції Трубчевська Брянської області. Попередньо, туди вдарив БПЛА.

Пошкоджено дах будівлі, вибито шість вікон, загиблих і постраждалих немає. Дорогу в районі будівлі перекрито, працюють оперслужби.

Baza і низка інших телеграм-каналів також публікують інформацію про вибух.