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В России сообщают о взрыве в здании полиции в Брянской области

Катерина ТищенкоВоскресенье, 30 июля 2023, 23:53
В России сообщают о взрыве в здании полиции в Брянской области
здание полиции Трубчевска, скриншот видео Mash

В здании полиции Трубчевска в Брянской области прогремел взрыв, предположительно туда попал беспилотник.

Источник: российские телеграм-каналы

Детали: Как пишет Mash, очевидцы сообщают о взрыве в здании полиции Трубчевска Брянской области. Предварительно, туда ударил БПЛА.

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Повреждена крыша здания, выбито шесть окон, погибших и пострадавших нет. Дорога в районе здания перекрыта, работают оперслужбы.

Baza и ряд других телеграм-каналов также публикуют информацию о взрыве.

Темы: Росcиявзрывбеспилотникиполиция
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