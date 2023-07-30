В России сообщают о взрыве в здании полиции в Брянской области
Воскресенье, 30 июля 2023, 23:53
В здании полиции Трубчевска в Брянской области прогремел взрыв, предположительно туда попал беспилотник.
Источник: российские телеграм-каналы
Детали: Как пишет Mash, очевидцы сообщают о взрыве в здании полиции Трубчевска Брянской области. Предварительно, туда ударил БПЛА.
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Повреждена крыша здания, выбито шесть окон, погибших и пострадавших нет. Дорога в районе здания перекрыта, работают оперслужбы.
Baza и ряд других телеграм-каналов также публикуют информацию о взрыве.