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По всій Україні була ракетна небезпека

"Українська правда"Понеділок, 31 липня 2023, 00:12
По всій Україні була ракетна небезпека
ФОТО GETTY IMAGES

Після опівночі 31 липня Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку на всій території України.

Джерело: Повітряні сили, мапа повітряних тривог

Дослівно Повітряні сили: "Ракетна небезпека – вся Україна".

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Деталі: В усіх областях України була оголошена повітряна тривога.

Оновлено: О 00:43 почалися відбої тривоги в областях.

"Відбій західні, центральні області", – повідомили повітряники.

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Згодом тривогу скасували і в інших регіонах.

Теми: повітряна тривогаПовітряні сили ЗСУ
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