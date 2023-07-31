Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

По всій Україні була ракетна небезпека

"Українська правда"Понеділок, 31 липня 2023, 00:12
По всій Україні була ракетна небезпека
ФОТО GETTY IMAGES

Після опівночі 31 липня Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку на всій території України.

Джерело: Повітряні сили, мапа повітряних тривог

Дослівно Повітряні сили: "Ракетна небезпека – вся Україна".

Деталі: В усіх областях України була оголошена повітряна тривога.

Реклама:

Оновлено: О 00:43 почалися відбої тривоги в областях.

"Відбій західні, центральні області", – повідомили повітряники.

Згодом тривогу скасували і в інших регіонах.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: повітряна тривогаПовітряні сили ЗСУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сили оборони досягли тактично значимих успіхів на заході Запорізької області – ISW

"Не будемо соромитися знову піти до Конгресу" – Білий дім про додаткові кошти для України

Уряд дозволив виїзд за кордон ще одній категорії військовозобов'язаних

Єрмак заявив, що Україна почала переговори щодо "гарантій безпеки" з Британією

В Раду викликають голову ЦВК щодо ситуації з членом комісії в Голлівуді

відеоЧи є "хороші росіяни" і чим небезпечний Дудь: ССО привідкрили секрети своїх ІПСО

Усі новини...
повітряна тривога
По всій Україні оголошували повітряну тривогу
Верховна Рада закрила засідання: тривога співпала з браком голосів
Ракетна небезпека: в Україні на 10 хвилин оголошували масштабну повітряну тривогу
Останні новини
10:30
В ЄС розкрили, скільки снарядів з мільйона поставили Україні
10:15
колонкаКрім визнаних кордонів станом на 1991 рік, з майбутньою Росією в нас не може бути нічого спільного – Руденко
10:12
мапаУ Кривому Розі пролунали вибухи
09:54
Росія перекинула десантників у Запорізьку область через бої - розвідка Британії
09:42
У Польщі розкрили друге питання, яке планують винести на референдум
09:29
Окупанти заявляють про збиття безпілотника в сусідній із Москвою області
09:16
Білий дім може погодитися на навчання українських пілотів на F-16 у США
09:00
Франція: Удари Росії по Запоріжжю є воєнними злочинами
08:42
Ще 500 окупантів знищені в Україні
08:26
Сили ППО вночі збили три з п’яти російських "Шахедів"
Усі новини...
Реклама: