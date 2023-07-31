По всій Україні була ракетна небезпека
Понеділок, 31 липня 2023, 00:12
Після опівночі 31 липня Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку на всій території України.
Джерело: Повітряні сили, мапа повітряних тривог
Дослівно Повітряні сили: "Ракетна небезпека – вся Україна".
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Деталі: В усіх областях України була оголошена повітряна тривога.
Оновлено: О 00:43 почалися відбої тривоги в областях.
"Відбій західні, центральні області", – повідомили повітряники.
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Згодом тривогу скасували і в інших регіонах.