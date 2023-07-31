По всей Украине была ракетная опасность

После полуночи 31 июля Воздушные силы предупредили о ракетной опасности на всей территории Украины.

Источник: Воздушные силы, карта воздушных тревог

Дословно Воздушные силы: "Ракетная опасность – вся Украина".

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Детали: Во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога.

Обновлено: В 00:43 начались отбои тревоги в областях.

Обновлено: В 00:43 начались отбои тревоги в областях.

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"Отбой западные, центральные области", – сообщили воздушники.

Позже тревогу отменили и в других регионах.