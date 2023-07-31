Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

По всей Украине была ракетная опасность

"Украинская правда"Понедельник, 31 июля 2023, 00:12
По всей Украине была ракетная опасность
ФОТО GETTY IMAGES

После полуночи 31 июля Воздушные силы предупредили о ракетной опасности на всей территории Украины.

Источник: Воздушные силы, карта воздушных тревог

Дословно Воздушные силы: "Ракетная опасность – вся Украина".

Реклама:

Детали: Во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога.

Обновлено: В 00:43 начались отбои тревоги в областях.

Обновлено: В 00:43 начались отбои тревоги в областях.

ВИДЕО ДНЯ

"Отбой западные, центральные области", – сообщили воздушники.

Позже тревогу отменили и в других регионах.

Темы: воздушная тревогаВоздушные силы ВСУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
воздушная тревога
Россия запустила по Украине крылатые ракеты – Воздушные силы
В Одессе прогремели взрывы, враг атакует область "Калибрами"
На подступах к Киеву работает ПВО – КГВА
Последние новости
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
Все новости...
Реклама: