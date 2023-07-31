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По всей Украине была ракетная опасность

"Украинская правда"Понедельник, 31 июля 2023, 00:12
По всей Украине была ракетная опасность
ФОТО GETTY IMAGES

После полуночи 31 июля Воздушные силы предупредили о ракетной опасности на всей территории Украины.

Источник: Воздушные силы, карта воздушных тревог

Дословно Воздушные силы: "Ракетная опасность – вся Украина".

Детали: Во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога.

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Обновлено: В 00:43 начались отбои тревоги в областях.

Обновлено: В 00:43 начались отбои тревоги в областях.

"Отбой западные, центральные области", – сообщили воздушники.

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Позже тревогу отменили и в других регионах.

Темы: воздушная тревогаВоздушные силы ВСУ
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