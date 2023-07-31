Ворог гатив по Сумщині: 169 вибухів, поранено людину
Протягом минулого дня було здійснено 32 ворожих обстріли Сумської області, зафіксовано 169 вибухів, поранено людину, є пошкодження.
Джерело: військова адміністрація Сумської області
Деталі: Обстріляно 22 населених пункти у 7 територіальних громадах: Краснопільській, Білопільській, Юнаківській, Есманській, Зноб-Новгородській, Середино-Будській, Великописарівській.
По Краснопільській громаді був мінометний обстріл, 30 вибухів, САУ, 27 вибухів, артилерія, 5 вибухів.
Поранено 1 цивільну особу. Пошкоджено 3 приватні житлові будинки, СТО, на території якого – трактор і трансформатор.
У Білопільській громаді був мінометний обстріл, 15 вибухів.
У Юнаківській громаді зафіксований артобстріл із САУ, 8 вибухів.
По Есманській громаді був мінометний обстріл, 40 вибухі, скидання з ворожого БпЛА 2 вибухових зарядів ВОГ.
Зноб-Новгородська громада: мінометний обстріл, 5 вибухів.
По Середино-Будській громаді були обстріли зі ствольної артилерії, 8 вибухів, мінометний обстріл, 10 вибухів, ворожим дроном типу "коптер" скинуто 1 заряд ВОГ.
Пошкоджено водонапірну вежу.
По Великописарівській громаді був артобстріл, 2 вибухи, ворог бив зі ствольної артилерія, 2 вибухи, міномету, 12 вибухів, скидав з БпЛА 1 вибухового заряду ВОГ.