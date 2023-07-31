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Ворог гатив по Сумщині: 169 вибухів, поранено людину

Ольга Глущенко Понеділок, 31 липня 2023, 01:56
Ворог гатив по Сумщині: 169 вибухів, поранено людину
Руйнування після обстрілів РФ. Ілюстративне фото ОВА

Протягом минулого дня було здійснено 32 ворожих обстріли Сумської області, зафіксовано 169 вибухів, поранено людину, є пошкодження.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Деталі: Обстріляно 22 населених пункти у 7 територіальних громадах: Краснопільській, Білопільській, Юнаківській, Есманській, Зноб-Новгородській, Середино-Будській, Великописарівській.

По Краснопільській громаді був мінометний обстріл, 30 вибухів, САУ, 27 вибухів, артилерія, 5 вибухів.

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Поранено 1 цивільну особу. Пошкоджено 3 приватні житлові будинки, СТО, на території якого – трактор і трансформатор.

У Білопільській громаді був мінометний обстріл, 15 вибухів.

У Юнаківській громаді зафіксований артобстріл із САУ, 8 вибухів.

ВІДЕО ДНЯ

По Есманській громаді був мінометний обстріл, 40 вибухі, скидання з ворожого БпЛА 2 вибухових зарядів ВОГ.

Зноб-Новгородська громада: мінометний обстріл, 5 вибухів.

По Середино-Будській громаді були обстріли зі ствольної артилерії, 8 вибухів, мінометний обстріл, 10 вибухів, ворожим дроном типу "коптер" скинуто 1 заряд ВОГ.

Пошкоджено водонапірну вежу.

По Великописарівській громаді був артобстріл, 2 вибухи, ворог бив зі ствольної артилерія, 2 вибухи, міномету, 12 вибухів, скидав з БпЛА 1 вибухового заряду ВОГ.

Теми: Сумська областьвибухобстріл
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