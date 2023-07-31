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Враг бил по Сумской области: 169 взрывов, ранен человек

Ольга ГлущенкоПонедельник, 31 июля 2023, 01:56
Враг бил по Сумской области: 169 взрывов, ранен человек
Разрушения после обстрелов РФ. Иллюстративное фото ОВА

В течение прошлого дня было совершено 32 вражеских обстрела Сумской области, зафиксировано 169 взрывов, ранен человек, есть повреждения.

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: Обстреляно 22 населенных пункта в 7 территориальных громадах: Краснопольской, Белопольской, Юнаковской, Есманской, Зноб-Новгородской, Середино-Будской, Великописаревской.

По Краснопольской громаде был минометный обстрел, 30 взрывов, САУ, 27 взрывов, артиллерия, 5 взрывов.

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Ранен 1 гражданский человек. Повреждены 3 частных жилых дома, СТО, на территории которого - трактор и трансформатор.

В Белопольской громаде был минометный обстрел, 15 взрывов.

В Юнаковской громаде зафиксирован артобстрел из САУ, 8 взрывов.

ВИДЕО ДНЯ

По Эсманской громаде был минометный обстрел, 40 взрывов, сброс с вражеского БпЛА 2 взрывных зарядов ВОГ.

Зноб-Новгородская громада: минометный обстрел, 5 взрывов.

По Середино-Будской громаде были обстрелы из ствольной артиллерии, 8 взрывов, минометный обстрел, 10 взрывов, вражеским дроном типа "коптер" сброшен 1 заряд ВОГ.

Повреждена водонапорная башня.

По Великописаревской общине был артобстрел, 2 взрыва, враг бил из ствольной артиллерия, 2 взрыва, миномета, 12 взрывов, сбрасывал с БпЛА 1 взрывной заряд ВОГ.

Темы: Сумская областьвзрывобстрел
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