Через теракт у Пакистані загинули 44 особи, 200 – отримали поранення

У Пакистані під час політичного мітингу ісламістів терорист-смертник підірвав себе, внаслідок вибуху загинули щонайменше 44 людини і 200 осіб отримали поранення.

Джерело: The Associated Press

Деталі: Видання зазначає, що в неділю терорист-смертник підірвав себе на політичному мітингу в колишньому оплоті бойовиків на північному заході Пакистану, що межує з Афганістаном, вбивши щонайменше 44 людини і поранивши близько 200 в результаті нападу, який, за словами високопоставленого лідера, мав на меті послабити пакистанських ісламістів.

Район Баджур поблизу афганського кордону був оплотом пакистанських талібів – близьких союзників афганського уряду Талібану – до того, як пакистанська армія витіснила бойовиків з цього району.

Прихильники політичної партії Маулана Фазлура Рехмана, чия партія Джаміат Улема-і-Іслам, як правило, підтримує регіональних ісламістів, збиралися в Баджурі. Представники партії заявили, що Рехмана не було на мітингу.

Офіційні особи оголошували про прибуття Абдула Рашида, лідера партії "Джаміат Улема Іслам", коли вибухнула бомба під час одного з найкривавіших нападів у Пакистані за останні роки.

У заяві поліції провінції йдеться про те, що напад здійснив терорист-смертник, який підірвав свій вибуховий жилет поруч зі сценою, де сиділи кілька вищих керівників партії. За попередніми даними, за нападом може стояти угруповання "Ісламська держава", яке діє в Афганістані і є ворогом афганського руху "Талібан". Поліція проводить розслідування.

Пакистанський рух "Талібан" у своїй заяві, надісланій агентству The Associated Press, заявив, що вибух був спрямований на те, щоб налаштувати ісламістів одне проти одного. Забіулла Муджахід, речник афганських талібів, заявив, що "такі злочини не можуть бути виправдані жодним чином".

Вибух стався за кілька годин до прибуття віце-прем'єра Китаю Хе Ліфена до Ісламабаду, де він мав взяти участь у заході з нагоди десятиріччя Китайсько-пакистанського економічного коридору – масштабного пакету, в рамках якого Пекін інвестував у Пакистан мільярди доларів.

Фероз Джамал, міністр інформації провінції, повідомив агентству Associated Press, що на даний момент відомо, що 44 людини "загинули мученицькою смертю" і близько 200 отримали поранення в результаті вибуху.