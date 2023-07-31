Из-за теракта в Пакистане погибли 44 человека, 200 – получили ранения

В Пакистане во время политического митинга исламистов террорист-смертник подорвал себя, в результате взрыва погибли по меньшей мере 44 человека и 200 человек получили ранения.

Источник: The Associated Press

Детали: Издание отмечает, что в воскресенье террорист-смертник подорвал себя на политическом митинге в бывшем оплоте боевиков на северо-западе Пакистана, граничащего с Афганистаном, убив по меньшей мере 44 человека и ранив около 200 в результате нападения, которое, по словам высокопоставленного лидера, имело целью ослабить пакистанских исламистов.

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Район Баджур вблизи афганской границы был оплотом пакистанских талибов - близких союзников афганского правительства Талибана - до того, как пакистанская армия вытеснила боевиков из этого района.

Сторонники политической партии Маулана Фазлура Рехмана, чья партия Джамиат Улема-и-Ислам, как правило, поддерживает региональных исламистов, собирались в Баджуре. Представители партии заявили, что Рехмана не было на митинге.

Официальные лица объявляли о прибытии Абдула Рашида, лидера партии "Джамиат Улема Ислам", когда взорвалась бомба во время одного из самых кровавых нападений в Пакистане за последние годы.

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В заявлении полиции провинции говорится о том, что нападение совершил террорист-смертник, который взорвал свой взрывной жилет рядом со сценой, где сидели несколько высших руководителей партии. По предварительным данным, за нападением может стоять группировка "Исламское государство", которая действует в Афганистане и является врагом афганского движения "Талибан". Полиция проводит расследование.

Пакистанское движение "Талибан" в своем заявлении, направленном агентству The Associated Press, заявило, что взрыв был направлен на то, чтобы настроить исламистов друг против друга. Забиулла Муджахид, представитель афганских талибов, заявил, что "такие преступления не могут быть оправданы никоим образом".

Взрыв произошел за несколько часов до прибытия вице-премьера Китая Хэ Лифена в Исламабад, где он должен был принять участие в мероприятии по случаю десятилетия Китайско-пакистанского экономического коридора - масштабного пакета, в рамках которого Пекин инвестировал в Пакистан миллиарды долларов.

Фероз Джамал, министр информации провинции, сообщил агентству Associated Press, что на данный момент известно, что 44 человека "погибли мученической смертью" и около 200 получили ранения в результате взрыва.