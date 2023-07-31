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Через зливу в Чернівцях підтопило квартири в житлових будинках – ДСНС

Ольга Глущенко Понеділок, 31 липня 2023, 05:40
Через зливу в Чернівцях підтопило квартири в житлових будинках – ДСНС
усунення наслідків негоди в Чернівцях, фото ДСНС

Через сильний дощ 30 липня у Чернівцях підтопило квартири та підвальні приміщення житлових будинків.

Джерело: ДСНС у Telegram

Пряма мова: "Рятувальники за допомогою пожежних мотопомп та підручних засобів допомагали людям ліквідовувати наслідки негоди".

Деталі: За даними рятувальників, підтоплення сталося по вулицях Лук’яна Кобилиці та Івана Підкови.

Станом на вечір неділі роботи з ліквідації негоди продовжувалися.

Теми: Чернівецька областьпогодастихія
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