Через зливу в Чернівцях підтопило квартири в житлових будинках – ДСНС

усунення наслідків негоди в Чернівцях, фото ДСНС

Через сильний дощ 30 липня у Чернівцях підтопило квартири та підвальні приміщення житлових будинків.

Джерело: ДСНС у Telegram

Пряма мова: "Рятувальники за допомогою пожежних мотопомп та підручних засобів допомагали людям ліквідовувати наслідки негоди".

Деталі: За даними рятувальників, підтоплення сталося по вулицях Лук’яна Кобилиці та Івана Підкови.

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Станом на вечір неділі роботи з ліквідації негоди продовжувалися.