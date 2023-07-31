Через зливу в Чернівцях підтопило квартири в житлових будинках – ДСНС
Понеділок, 31 липня 2023, 05:40
Через сильний дощ 30 липня у Чернівцях підтопило квартири та підвальні приміщення житлових будинків.
Джерело: ДСНС у Telegram
Пряма мова: "Рятувальники за допомогою пожежних мотопомп та підручних засобів допомагали людям ліквідовувати наслідки негоди".
Деталі: За даними рятувальників, підтоплення сталося по вулицях Лук’яна Кобилиці та Івана Підкови.
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Станом на вечір неділі роботи з ліквідації негоди продовжувалися.