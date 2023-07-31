Из-за ливня в Черновцах подтопило квартиры в жилых домах – ГСЧС

устранение последствий непогоды в Черновцах, фото ГСЧС

Из-за сильного дождя 30 июля в Черновцах подтопило квартиры и подвальные помещения жилых домов.

Источник: ГСЧС в Telegram

Прямая речь: "Спасатели с помощью пожарных мотопомп и подручных средств помогали людям ликвидировать последствия непогоды".

Детали: По данным спасателей, подтопление произошло по улицам Лукьяна Кобылицы и Ивана Подковы.

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По состоянию на вечер воскресенья работы по ликвидации непогоды продолжались.