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Окупанти підключають Мілове на Луганщині до російського зв’язку – штаб

Ольга Глущенко Понеділок, 31 липня 2023, 07:22
Окупанти підключають Мілове на Луганщині до російського зв’язку – штаб
вказівний знак, фото ОВА

Мілове Луганської області загарбники підключають до російських операторів.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "Росія продовжує здійснювати незаконну інтеграцію тимчасово окупованих територій в своє інформаційне середовище".

Деталі: За даними штабу, до населеного пункту Мілове Луганської області прибули військовослужбовці російських окупаційних військ для підключення міського зв’язку та інтернетмережі до російських операторів – прокладають кабелі зв’язку з території Російської Федерації.

Теми: Луганська областьокупація
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