Окупанти підключають Мілове на Луганщині до російського зв’язку – штаб
Понеділок, 31 липня 2023, 07:22
Мілове Луганської області загарбники підключають до російських операторів.
Джерело: Генштаб
Дослівно: "Росія продовжує здійснювати незаконну інтеграцію тимчасово окупованих територій в своє інформаційне середовище".
Деталі: За даними штабу, до населеного пункту Мілове Луганської області прибули військовослужбовці російських окупаційних військ для підключення міського зв’язку та інтернетмережі до російських операторів – прокладають кабелі зв’язку з території Російської Федерації.