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Оккупанты подключают Милове на Луганщине к российской связи – штаб

Ольга ГлущенкоПонедельник, 31 июля 2023, 07:22
Оккупанты подключают Милове на Луганщине к российской связи – штаб
указательный знак, фото ОВА

Милове Луганской области захватчики подключают к российским операторам.

Источник: Генштаб

Дословно: "Россия продолжает осуществлять незаконную интеграцию временно оккупированных территорий в свою информационную среду".

Детали: По данным штаба, в населенный пункт Милове Луганской области прибыли военнослужащие российских оккупационных войск для подключения городской связи и интернет-сети к российским операторам - прокладывают кабели связи с территории Российской Федерации.

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Темы: Луганская областьоккупация
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