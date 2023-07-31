Оккупанты подключают Милове на Луганщине к российской связи – штаб

Милове Луганской области захватчики подключают к российским операторам.

Источник: Генштаб

Дословно: "Россия продолжает осуществлять незаконную интеграцию временно оккупированных территорий в свою информационную среду".

Детали: По данным штаба, в населенный пункт Милове Луганской области прибыли военнослужащие российских оккупационных войск для подключения городской связи и интернет-сети к российским операторам - прокладывают кабели связи с территории Российской Федерации.

Реклама: