Ворог випустив по Херсонщині 358 снарядів, поранено 5 людей

За минулу добу росіяни здійснили 68 обстрілів, випустивши 358 снарядів по Херсонщині, поранені дістали 5 людей.

Джерело: голова військової адміністрації Херсонської області Олександр Прокудін

Деталі: Ворог завдав ударів по Херсонщині з мінометів, артилерії, "Градів", танків та БПЛА.

По місту Херсон ворог випустив 36 снарядів.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію та споруди заводу і підприємства у Херсоні.

Через російську агресію 5 людей дістали поранення, – зазначив Прокудін.