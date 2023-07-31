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Ворог випустив по Херсонщині 358 снарядів, поранено 5 людей

Ольга Глущенко Понеділок, 31 липня 2023, 07:48
Ворог випустив по Херсонщині 358 снарядів, поранено 5 людей
Обстріл Херсонщини. Ілюстративне фото Getty Images

За минулу добу росіяни здійснили 68 обстрілів, випустивши 358 снарядів по Херсонщині, поранені дістали 5 людей.

Джерело: голова військової адміністрації Херсонської області Олександр Прокудін

Деталі: Ворог завдав ударів по Херсонщині з мінометів, артилерії, "Градів", танків та  БПЛА.

По місту Херсон ворог випустив 36 снарядів.

Російські військові поцілили  у житлові квартали населених пунктів області; територію та споруди заводу і підприємства у Херсоні.

Через російську агресію 5 людей дістали поранення, – зазначив Прокудін.

Теми: Херсонська областьобстріл
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