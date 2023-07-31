Ворог випустив по Херсонщині 358 снарядів, поранено 5 людей
Понеділок, 31 липня 2023, 07:48
За минулу добу росіяни здійснили 68 обстрілів, випустивши 358 снарядів по Херсонщині, поранені дістали 5 людей.
Джерело: голова військової адміністрації Херсонської області Олександр Прокудін
Деталі: Ворог завдав ударів по Херсонщині з мінометів, артилерії, "Градів", танків та БПЛА.
По місту Херсон ворог випустив 36 снарядів.
Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію та споруди заводу і підприємства у Херсоні.
Через російську агресію 5 людей дістали поранення, – зазначив Прокудін.