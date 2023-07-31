Враг выпустил по Херсонщине 358 снарядов, ранены 5 человек

За минувшие сутки россияне совершили 68 обстрелов, выпустив 358 снарядов по Херсонщине, раненые получили 5 человек.

Источник: глава военной администрации Херсонской области Александр Прокудин

Детали: Враг нанес удары по Херсонщине из минометов, артиллерии, "Градов", танков и БПЛА.

По городу Херсон враг выпустил 36 снарядов.

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Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию и сооружения завода и предприятия в Херсоне.

Из-за российской агрессии 5 человек получили ранения, – отметил Прокудин.