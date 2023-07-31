Оборонці знищили ще 490 окупантів, 6 танків і 21 артсистему ворога
Понеділок, 31 липня 2023, 08:00
За минулу добу Сили оборони знищили ще 490 загарбників, 6 танків і стільки ж БпЛА, 21 артилерійську систему ворога.
Джерело: дані Генштабу
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.07.23 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 246190 (+490) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4211 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8188 (+10) од,
- артилерійських систем– 4816 (+21) од,
- РСЗВ – 699 (+1) од,
- засобів ППО ‒ 460 (+1) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 311 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4017 (+6),
- крилатих ракет ‒ 1347 (+0) од,
- кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7292 (+17) од,
- спеціальної техніки ‒ 715 (+4) од.