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Оборонці знищили ще 490 окупантів, 6 танків і 21 артсистему ворога

Ольга Глущенко Понеділок, 31 липня 2023, 08:00
Оборонці знищили ще 490 окупантів, 6 танків і 21 артсистему ворога
фото Генштабу

За минулу добу Сили оборони знищили ще 490 загарбників, 6 танків і стільки ж БпЛА, 21 артилерійську систему ворога.

Джерело: дані Генштабу

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.07.23 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 246190 (+490) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4211 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8188 (+10) од,
  • артилерійських систем– 4816 (+21) од,
  • РСЗВ – 699 (+1) од,
  • засобів ППО ‒ 460 (+1) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 311 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4017 (+6),
  • крилатих ракет ‒ 1347 (+0) од,
  • кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7292 (+17) од,
  • спеціальної техніки ‒ 715 (+4) од.

Теми: війнаГенштаб
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