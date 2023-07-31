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Защитники уничтожили еще 490 оккупантов, 6 танков и 21 артсистему врага

Ольга ГлущенкоПонедельник, 31 июля 2023, 08:00
Защитники уничтожили еще 490 оккупантов, 6 танков и 21 артсистему врага
фото Генштаба

За минувшие сутки Силы обороны уничтожили еще 490 захватчиков, 6 танков и столько же БпЛА, 21 артиллерийскую систему врага.

Источник: данные Генштаба

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.07.23 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 246190 (+490) человек ликвидировано,
  • танков – 4211 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин – 8188 (+10) ед,
  • артиллерийских систем – 4816 (+21) ед,
  • РСЗО – 699 (+1) ед,
  • средств ПВО – 460 (+1) ед,
  • самолетов – 315 (+0) ед,
  • вертолетов –311 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 4017 (+6),
  • крылатых ракет – 1347 (+0) ед,
  • кораблей / катеров – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 7292 (+17) ед,
  • специальной техники – 715 (+4) ед.

Темы: войнаГенштаб
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