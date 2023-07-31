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Росіяни гатили по Донеччині: 1 загиблий і 7 поранених за добу

Ірина БалачукПонеділок, 31 липня 2023, 08:28
Росіяни гатили по Донеччині: 1 загиблий і 7 поранених за добу
Інфографіка з Telegram Павла Кириленка

Щонайменше одна людина загинула та ще 7 дістали поранення у результаті російських обстрілів Донецької області 30 липня.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "За 30 липня росіяни вбили 1 жителя Донеччини − у Предтечиному. Ще 7 людей за добу одержали поранення".

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Деталі: Зокрема, 5 людей поранені у Костянтинівці та 2 у Торецьку.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення російські окупанти убили щонайменше 1 637 та поранили щонайменше 3 916 цивільних у Донецькій області.

Кириленко підкреслює, що ці дані не остаточні, бо наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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Теми: Донецька областьвійнажертви
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