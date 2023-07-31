Россияне били по Донетчине: 1 погибший и 7 раненых в сутки

По меньшей мере, один человек погиб и еще 7 получили ранения в результате российских обстрелов Донецкой области 30 июля.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "За 30 июля россияне убили 1 жителя Донетчины – в Предтечином. Еще 7 человек за сутки получили ранения".

Детали: В частности, 5 человек ранены в Константиновке и 2 в Торецке.

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Всего с начала полномасштабного вторжения российские оккупанты убили по меньшей мере 1 637 и ранили по меньшей мере 3 916 гражданских в Донецкой области.

Кириленко подчеркивает, что эти данные не окончательны, поскольку невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.