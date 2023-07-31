Окупанти зранку вдарили "Градами" по центру Херсона: 1 загиблий, 4 поранені
Понеділок, 31 липня 2023, 09:36
Вранці 31 липня російські війська обстріляли з "Градів" центр Херсона, у результаті чого загинув мирний мешканець та ще 4 цивільних дістали поранення.
Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram
Пряма мова Прокудіна: "Сьогодні (31 липня − ред.) близько 8:20 окупанти обстріляли центральну частину Херсона з РСЗВ "Град". Під ворожий удар потрапив працівник міського комунального підприємства".
Реклама:
Деталі: Голова ОВА зазначив, що від отриманих поранень чоловік загинув на місці.
Начальник херсонської МВА Роман Мрочко додав, що ще 2 людини дістали поранення − вони перебувають у лікарні.
Згодом він повідомив, що в лікарню доставили 4 людини. Усі вони є працівниками комунального підприємства Херсонської міської ради.
ВІДЕО ДНЯ