Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты утром ударили "Градами" по центру Херсона: 1 погибший, 4 раненых

Ирина БалачукПонедельник, 31 июля 2023, 09:36
Оккупанты утром ударили Градами по центру Херсона: 1 погибший, 4 раненых
ФОТО ИЗ TELEGRAM ПРОКУДИНА

Утром 31 июля российские войска обстреляли из "Градов" центр Херсона, в результате чего погиб мирный житель и еще 4 гражданских получили ранения.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь Прокудина: "Сегодня (31 июля – ред.) около 8:20 оккупанты обстреляли центральную часть Херсона из РСЗО "Град". Под вражеский удар попал работник городского коммунального предприятия".

Реклама:

Детали: Глава ОВА отметил, что от полученных ранений мужчина погиб на месте. 

 
Фото Из telegram прокудИна

Начальник херсонской ГВА Роман Мрочко добавил, что еще 2 человека получили ранения – они находятся в больнице. 

 
Фото Из telegram прокудИна

Позже он сообщил, что в больницу доставили 4 человека. Все они являются работниками коммунального предприятия Херсонского городского совета.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Херсонвойнажертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Херсон
Военные уничтожили на Херсонщине уникальную разработку россиян стоимостью $200 млн
СБУ выследила жительницу Херсона, которая наводила "Шахеды" оккупантов на медучреждения города
Россияне обстреляли центр Херсона, есть погибшая и тяжело раненый
Последние новости
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
Все новости...
Реклама: