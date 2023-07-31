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Оккупанты утром ударили "Градами" по центру Херсона: 1 погибший, 4 раненых

Ирина БалачукПонедельник, 31 июля 2023, 09:36
Оккупанты утром ударили Градами по центру Херсона: 1 погибший, 4 раненых
ФОТО ИЗ TELEGRAM ПРОКУДИНА

Утром 31 июля российские войска обстреляли из "Градов" центр Херсона, в результате чего погиб мирный житель и еще 4 гражданских получили ранения.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь Прокудина: "Сегодня (31 июля – ред.) около 8:20 оккупанты обстреляли центральную часть Херсона из РСЗО "Град". Под вражеский удар попал работник городского коммунального предприятия".

Детали: Глава ОВА отметил, что от полученных ранений мужчина погиб на месте. 

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Фото Из telegram прокудИна

Начальник херсонской ГВА Роман Мрочко добавил, что еще 2 человека получили ранения – они находятся в больнице. 

 
Фото Из telegram прокудИна

Позже он сообщил, что в больницу доставили 4 человека. Все они являются работниками коммунального предприятия Херсонского городского совета.

Темы: Херсонвойнажертвы
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