Оккупанты утром ударили "Градами" по центру Херсона: 1 погибший, 4 раненых

Утром 31 июля российские войска обстреляли из "Градов" центр Херсона, в результате чего погиб мирный житель и еще 4 гражданских получили ранения.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь Прокудина: "Сегодня (31 июля – ред.) около 8:20 оккупанты обстреляли центральную часть Херсона из РСЗО "Град". Под вражеский удар попал работник городского коммунального предприятия".

Детали: Глава ОВА отметил, что от полученных ранений мужчина погиб на месте.

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Фото Из telegram прокудИна

Начальник херсонской ГВА Роман Мрочко добавил, что еще 2 человека получили ранения – они находятся в больнице.

Фото Из telegram прокудИна

Позже он сообщил, что в больницу доставили 4 человека. Все они являются работниками коммунального предприятия Херсонского городского совета.