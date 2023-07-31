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Розвідка Британії вважає, що Кремль вже не спроможний убезпечити населення РФ від війни

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 31 липня 2023, 10:16
Розвідка Британії вважає, що Кремль вже не спроможний убезпечити населення РФ від війни
Фото: Getty Images

Останні атаки безпілотників на столицю країни-агресора Москву та пришвидшення призову до армії свідчать, що в Кремлі вже нездатні захистити власне населення від війни, дійшла висновку британська розвідка.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляді Міністерства оборони Великої Британії за 31 липня

Деталі: Як зазначили у відомстві, наразі для влади РФ пріоритетним завданням є  внесення змін до законодавства, які дозволять швидше призивати більше чоловіків до армії.

Розвідка нагадує, що в середині липня Держдума РФ підвищила максимальний призовний вік з 27 до 30 років, а мінімальний залишила на рівні 18 років.

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Хоча призовники наразі не діють в Україні, вони звільняють професійних та мобілізованих солдатів від інших обов'язків всередині Росії, додали у відомстві.

24 липня президент РФ Владімір Путін підписав указ, який поступово підвищує максимальний вік для тих, хто підлягає призову як резервісти: старші офіцери тепер можуть бути мобілізовані до 70 років.

Восени 2022 року резервісти увійшли до числа "частково мобілізованих" і зараз вони можуть забезпечити більш швидке збільшення кількості людей для участі в бойових діях в Україні.

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"Збільшення ймовірності залучення  в бойові дії, атаки безпілотників на Москву, надзвичайний рівень внутрішніх репресій і нещодавній заколот Вагнера підкреслюють неспроможність російської держави захистити населення від війни", – йдеться у повідомленні.

Що було раніше: Напередодні британська розвідка повідомляла, що найманці групи "Вагнера" прибули до Білорусі здебільшого без своєї важкої техніки, оскільки могли передати її російському Міноборони. 

Теми: Росіявійна
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