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Разведка Британии считает, что Кремль уже не способен обезопасить население РФ от войны

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 31 июля 2023, 10:16
Разведка Британии считает, что Кремль уже не способен обезопасить население РФ от войны
Фото: Getty Images

Последние атаки беспилотников на столицу страны-агрессора Москву и ускорение призыва в армию свидетельствуют, что в Кремле уже неспособны защитить собственное население от войны, пришла к выводу британская разведка.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор Министерства обороны Великобритании за 31 июля

Детали: Как отметили в ведомстве, сейчас для власти РФ приоритетной задачей является внесение изменений в законодательство, которые позволят быстрее призывать больше мужчин в армию.

Разведка напоминает, что в середине июля Госдума РФ повысила максимальный призывной возраст с 27 до 30 лет, а минимальный оставила на уровне 18 лет.

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Хотя призывники пока не действуют в Украине, они освобождают профессиональных и мобилизованных солдат от других обязанностей внутри России, добавили в ведомстве.

24 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ, который постепенно повышает максимальный возраст для тех, кто подлежит призыву в качестве резервистов: старшие офицеры теперь могут быть мобилизованы до 70 лет.

Осенью 2022 года резервисты вошли в число "частично мобилизованных" и сейчас они могут обеспечить более быстрое увеличение количества людей для участия в боевых действиях в Украине.

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"Увеличение вероятности вовлечения в боевые действия, атаки беспилотников на Москву, чрезвычайный уровень внутренних репрессий и недавний мятеж Вагнера подчеркивают неспособность российского государства защитить население от войны", – говорится в сообщении.

Что предшествовало: Накануне британская разведка сообщала, что наемники группы "Вагнера" прибыли в Беларусь в основном без своей тяжелой техники, поскольку могли передать ее российскому Минобороны. 

Темы: Росcиявойна
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