Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Разведка Британии считает, что Кремль уже не способен обезопасить население РФ от войны

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 31 июля 2023, 10:16
Разведка Британии считает, что Кремль уже не способен обезопасить население РФ от войны
Фото: Getty Images

Последние атаки беспилотников на столицу страны-агрессора Москву и ускорение призыва в армию свидетельствуют, что в Кремле уже неспособны защитить собственное население от войны, пришла к выводу британская разведка.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор Министерства обороны Великобритании за 31 июля

Детали: Как отметили в ведомстве, сейчас для власти РФ приоритетной задачей является внесение изменений в законодательство, которые позволят быстрее призывать больше мужчин в армию.

Реклама:

Разведка напоминает, что в середине июля Госдума РФ повысила максимальный призывной возраст с 27 до 30 лет, а минимальный оставила на уровне 18 лет.

Хотя призывники пока не действуют в Украине, они освобождают профессиональных и мобилизованных солдат от других обязанностей внутри России, добавили в ведомстве.

24 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ, который постепенно повышает максимальный возраст для тех, кто подлежит призыву в качестве резервистов: старшие офицеры теперь могут быть мобилизованы до 70 лет.

ВИДЕО ДНЯ

Осенью 2022 года резервисты вошли в число "частично мобилизованных" и сейчас они могут обеспечить более быстрое увеличение количества людей для участия в боевых действиях в Украине.

"Увеличение вероятности вовлечения в боевые действия, атаки беспилотников на Москву, чрезвычайный уровень внутренних репрессий и недавний мятеж Вагнера подчеркивают неспособность российского государства защитить население от войны", – говорится в сообщении.

Что предшествовало: Накануне британская разведка сообщала, что наемники группы "Вагнера" прибыли в Беларусь в основном без своей тяжелой техники, поскольку могли передать ее российскому Минобороны. 

Темы: Росcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Росcия
Мэр Москвы заявил о массированной атаке дронов на Центральный федеральный округ
После разрушения самолетов в аэропорту Пскова отменены все рейсы
Россияне заявили о сбитии беспилотников над несколькими областями
Последние новости
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
Все новости...
Реклама: