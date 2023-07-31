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У Грузію прибув круїзний лайнер з прихильниками Путіна на борту: почалися протести

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 31 липня 2023, 11:19
У Грузію прибув круїзний лайнер з прихильниками Путіна на борту: почалися протести
ФОТО: RFL/RL

31 липня до грузинського порту Батумі вдруге за кілька днів прибув круїзний лайнер Astoria Grande з російськими туристами. Біля причалу почалися протести.

Джерело: "Ехо Кавказу", "Європейська правда"

Деталі: Зранку на акцію протесту в батумському порту зібралися студенти, опозиціонери та громадські активісти.

На місці встановлено металеві огорожі, посилено заходи безпеки. Затримано до 10 учасників протесту – у зв'язку з якими діями, наразі не уточнюють.

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Серед пасажирів лайнера – зірки телеканалу RU.TV, які підтримують війну РФ проти України та російського президента Володимира Путіна.

 
фото: RFL/RL

Зокрема, на борту присутній учасник марафону "Zа Россию" на підтримку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, прихильник анексії Криму і висування Путіна в президенти РФ у 2018 році, а також колишній соліст гурту Hi-Fi Мітя Фомін, проти якого Україна запровадила санкції.

Також серед пасажирів лайнера російський музичний гурт "Тестостерон", який виступав перед військовослужбовцями ЗС РФ у військовому госпіталі Міноборони Росії в Нижньому Новгороді і Семенівським полком у Москві.

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Ще один артист на Astoria Grande – це білорус Дмитрій Колдун, який давав концерт у так званій "ДНР" 2018 року і підтримує агресивну політику РФ.

Нагадаємо: 

  • 27 липня лайнер Astoria Grande з туристами з Росії вже відвідував Батумі. Тоді місцеві жителі вийшли на протест. Вони скандували "Російський корабель, йди на**й" та "Абхазія – це Грузія", а також принесли фотографії, що зображують Абхазію та події серпневої війни.
  • Того ж вечора лайнер відплив з Батумі – на два дні раніше, ніж планувалося.
  • Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі зазначила, що пишається людьми, які вийшли на протест в Батумі, а прибуття лайнера із Сочі вона назвала російською провокацією.

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Теми: ГрузіяРосія
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