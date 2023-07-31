В Грузию прибыл круизный лайнер со сторонниками Путина на борту: начались протесты
31 июля в грузинский порт Батуми второй раз за несколько дней прибыл круизный лайнер Astoria Grande с российскими туристами. У причала начались протесты.
Источник: "Эхо Кавказа", "Европейская правда"
Детали: Утром на акцию протеста в батумском порту собрались студенты, оппозиционеры и общественные активисты.
На месте установлены металлические ограждения, усилены меры безопасности. Задержаны до 10 участников протеста – в связи с какими действиями пока не уточняются.
Среди пассажиров лайнера – звезды телеканала RU.TV, которые поддерживают войну РФ против Украины и российского президента Владимира Путина.
В частности, на борту присутствует участник марафона "Zа Россию" в поддержку полномасштабного вторжения РФ в Украину, сторонник аннексии Крыма Россией и выдвижения Путина в президенты РФ в 2018 году, а также бывший солист группы Hi-Fi Митя Фомин, против которого Украина ввела санкции.
Также среди пассажиров лайнера российская музыкальная группа "Тестостерон", которая выступала перед военнослужащими ВС РФ в военном госпитале Минобороны России в Нижнем Новгороде, а также Семеновским полком в Москве.
Еще один артист на Astoria Grande – это белорус Дмитрий Колдун, который давал концерт в так называемой "ДНР" в 2018 году и поддерживает агрессивную политику РФ.
Напомним:
- 27 июля лайнер Astoria Grande с туристами из России уже посещал Батуми. Тогда местные жители вышли на протест. Они скандировали "Русский корабль, иди на**" и "Абхазия – это Грузия", а также принесли фотографии, изображающие Абхазию и события августовской войны.
- В тот же вечер лайнер отплыл из Батуми – на два дня раньше, чем планировалось.
- Президент Грузии Саломе Зурабишвили отметила, что гордится людьми, которые вышли на протест в Батуми, а прибытие лайнера из Сочи она назвала российской провокацией.