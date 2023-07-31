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ЗМІ дізнались, чому Британія не визнала "ПВК Вагнер" терористичною організацією

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 31 липня 2023, 11:58
ЗМІ дізнались, чому Британія не визнала ПВК Вагнер терористичною організацією
Фото: Getty Images

Влада Великої Британії відклала внесення "ПВК Вагнер" до списку терористичних організацій після того, як її ватажок Євген Пригожин влаштував заколот у Росії, а Володимир Путін визнав держфінансування найманців.

Джерело: видання The Times, передає "Європейська правда"

Деталі: У матеріалі йдеться, що юридична основа для внесення ПВК "Вагнер" до списку терористів спершу була ускладнена, оскільки найманці діяли як "воєнізоване формування".

Як зазначає видання, все стало ще складнішим після спроби заколоту, раптового розвороту найманців, амністії Пригожина, який уклав угоду з Кремлем, а також після заяв Путіна щодо визнання державного фінансування "вагнерівців".

Джерела видання розповіли, що після публічного визнання Путіна, що група Вагнера повністю фінансується Кремлем і за попередній рік отримала десятки мільярдів рублів державних коштів, внесення найманців до списку терористичних організацій було б рівносильне забороні діяльності якійсь з установ уряду РФ.

Це буде вкрай незвичним і пов'язаним з низкою дипломатичних та юридичних складнощів, додають джерела.

При цьому, за даними видання міністерка внутрішніх справ Суелла Браверман і міністр з питань безпеки Том Тугендхат, як і раніше, мають намір знайти спосіб оголосити ПВК "Вагнер" терористичною організацією.

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Теми: ВагнерВелика Британія
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