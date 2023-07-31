СМИ узнали, почему Британия не признала "ПВК Вагнер" террористической организацией

Власти Великобритании отложили внесение "ПИК Вагнер" в список террористических организаций после того, как ее главарь Евгений Пригожин устроил мятеж в России, а Владимир Путин признал госфинансирование наемников.

Источник: издание The Times, передает "Европейская правда"

Детали: В материале говорится, что юридическая основа для внесения ЧВК "Вагнер" в список террористов сначала была затруднена, поскольку наемники действовали как "военизированное формирование".

Как отмечает издание, все стало еще сложнее после попытки мятежа, внезапного разворота наемников, амнистии Пригожина, который заключил сделку с Кремлем, а также после заявлений Путина о признании государственного финансирования "вагнеровцев".

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Источники издания рассказали, что после публичного признания Путина, что группа Вагнера полностью финансируется Кремлем и за предыдущий год получила десятки миллиардов рублей государственных средств, внесение наемников в список террористических организаций было бы равносильно запрету деятельности какого-то из учреждений правительства РФ.

Это будет крайне необычным и связанным с рядом дипломатических и юридических сложностей, добавляют источники.

При этом, по данным издания министр внутренних дел Суэлла Браверман и министр по вопросам безопасности Том Тугендхат по-прежнему намерены найти способ объявить ЧВК "Вагнер" террористической организацией.

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