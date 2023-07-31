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Командувач НГУ Півненко про контрнаступ: Прийде час, знайдемо лазієчку і буде прорив

"Українська правда", Валентина РоманенкоПонеділок, 31 липня 2023, 12:31
Командувач НГУ Півненко про контрнаступ: Прийде час, знайдемо лазієчку і буде прорив
Олександр Півненко. фото - Дмитро Ларін, УП

Сили оборони України продовжують тиснути на ворога та по метру відвойовувати захоплені російськими окупантами землі.

Джерело: командувач Національної гвардії полковник Олександр Півненко в інтерв'ю "Українській правді"

Деталі: Стосовно контрнаступу відомо, наскільки важко дається кожен кілометр. УП поцікавилась, коли наступ може показати певні результати.

Півненко зауважив: звісно, такого, що СОУ дійшли за один кидок до Криму, не буде. Але наступальні дії тривають і противника чекають ще "сюрпризи".

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Пряма мова: "Якщо ми йдемо вперед, це вже результат. Тобто всі ж пригадують ту операцію на Ізюмському напрямку і думають, що так воно буде. Але ні, так не буває. Для нас кожен метр – це вже результат. Ми ідемо, ідемо.

Побачите, прийде час, що ми на якомусь напрямку зробимо прорив. І не факт, що це буде там, де хтось думає. Ми знайдемо лазієчку і зайдемо, і буде нормально. І вони втратять багато наших територій.

Ми потрапили в не дуже хорошу ситуацію, тому що Росія велика країна з великими ресурсами. Але ми знаємо, що у нас немає виходу – ми дійдемо до кордонів 91-го року. На це потрібен час".

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Теми: контрнаступНацгвардія
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