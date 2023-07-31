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Командующий НГУ Пивненко о контрнаступлении: Придет время, найдем лазеечку и будет прорыв

"Украинская правда", Валентина РоманенкоПонедельник, 31 июля 2023, 12:31
Командующий НГУ Пивненко о контрнаступлении: Придет время, найдем лазеечку и будет прорыв
Александр Пивненко. фото - Дмитрий Ларин, УП

Силы обороны Украины продолжают давить на врага и по метру отвоевывать захваченные российскими оккупантами земли.

Источник: командующий Национальной гвардии полковник Александр Пивненко в интервью "Украинской правде"

Детали: Относительно контрнаступления известно, насколько трудно дается каждый километр. УП поинтересовалась, когда наступление может показать определенные результаты.

Пивненко отметил: конечно, такого, что СОУ дошли за один бросок в Крым, не будет. Но наступательные действия продолжаются и противника ждут еще "сюрпризы".

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Прямая речь: "Если мы идем вперед, это уже результат. То есть все же вспоминают ту операцию на Изюмском направлении и думают, что так оно будет. Но нет, так не бывает. Для нас каждый метр - это уже результат. Мы идем, идем.

Увидите, придет время, что мы на каком-то направлении сделаем прорыв. И не факт, что это будет там, где кто-то думает. Мы найдем лазеечку и зайдем, и будет нормально. И они потеряют много наших территорий.

Мы попали в не очень хорошую ситуацию, потому что Россия большая страна с большими ресурсами. Но мы знаем, что у нас нет выхода - мы дойдем до границ 91-го года. На это нужно время".

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Темы: контрнаступлениеНацгвардия
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