"Круїзний десант" РФ у Батумі: автобус з росіянами закидали пляшками, затримали українку

У грузинському порту Батумі автобус, в який наважилась сісти частина російських туристів з круїзного лайнера Astoria Grande, претестувальники закидали пляшками і яйцями, на акції протесту також затримали українку.

Джерело: один з лідерів грузинської опозиційної партії "Лело" Іраклій Купрадзе у Facebook, передає "Європейська правда"

Деталі: Він зазначив, що в українки вилучили телефон і не дозволяють їй дзвонити.

За інформацією "Эхо Кавказа", частина людей покинули корабель і сіли в астобус. Учасники протесту закидали пляшками і яйцями цей автобус.

Журналісти з місця подій повідомляють, що більшість пасажирів усе ще перебувають на борту корабля.

Раніше в МВС Грузії підтвердили затримання дев'ятьох учасників акції.

Лайнер Astoria Grande вдруге прибув до Батумі вранці у понеділок, 31 липня. Через прибуття корабля на акцію протесту в батумському порту зібралися студенти, опозиціонери та громадські активісти.

Серед пасажирів лайнера – зірки телеканалу RU.TV, які підтримують війну РФ проти України та російського президента Владіміра Путіна.

Зокрема, на борту присутній учасник марафону "Zа Россию" на підтримку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, прихильник анексії Криму і висування Путіна в президенти РФ у 2018 році, а також колишній соліст гурту Hi-Fi Мітя Фомін, проти якого Україна запровадила санкції.

Також серед пасажирів лайнера російський музичний гурт "Тестостерон", який виступав перед військовослужбовцями ЗС РФ у військовому госпіталі Міноборони Росії в Нижньому Новгороді і Семенівським полком у Москві.

Ще один артист на Astoria Grande – це білорус Дмитрій Колдун, який давав концерт у так званій "ДНР" 2018 року і підтримує агресивну політику РФ.

Читайте також колонку на сайті "ЄП" про те, як Тбілісі знищує стратегічне партнерство з Києвом, відновлюючи авіарейси з РФ.