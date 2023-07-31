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"Круизный десант" РФ в Батуми: автобус с россиянами забросали бутылками, задержали украинку

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 31 июля 2023, 12:43
Круизный десант РФ в Батуми: автобус с россиянами забросали бутылками, задержали украинку
Фото: Getty Images

В грузинском порту Батуми автобус, в который осмелилась сесть часть российских туристов из круизного лайнера Astoria Grande, претестировщики забросали бутылками и яйцами, акции протеста также задержали украинку.

Источник: один из лидеров грузинской оппозиционной партии "Лело" Ираклий Купрадзе в Facebook, передает "Европейская правда"

Детали: Он отметил, что у украинки изъяли телефон и не позволяют совершать звонки.

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По информации "Эхо Кавказа", часть людей покинули корабль и сели в астобус. Участники протеста забросали бутылками и яйцами этот автобус.

Журналисты с места событий сообщают, большинство пассажиров все еще находится на борту корабля.

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Ранее в МВД Грузии подтвердили задержание девяти участников акции.

Лайнер Astoria Grande во второй раз прибыл в Батуми утром в понедельник, 31 июля. Из-за прибытия корабля на акцию протеста в батумском порту собрались студенты, оппозиционеры и общественные активисты.

Среди пассажиров лайнера – звезды телеканала RU.TV, которые поддерживают войну РФ против Украины и российского президента Владимира Путина.

В частности, на борту присутствует участник марафона "Zа Россию" в поддержку полномасштабного вторжения РФ в Украину, сторонник аннексии Крыма Россией и выдвижения Путина в президенты РФ в 2018 году, а также бывший солист группы Hi-Fi Митя Фомин, против которого Украина ввела санкции.

Также среди пассажиров лайнера российская музыкальная группа "Тестостерон", которая выступала перед военнослужащими ВС РФ в военном госпитале Минобороны России в Нижнем Новгороде, а также Семеновским полком в Москве.

Еще один артист на Astoria Grande – это белорус Дмитрий Колдун, который давал концерт в так называемой "ДНР" в 2018 году и поддерживает агрессивную политику РФ.

Читайте также колонку на сайте "ЕП" о том, как Тбилиси уничтожает стратегическое партнерство с Киевом, возобновляя авиарейсы с РФ.

Темы: ГрузияРосcия
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