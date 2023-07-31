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Міністр оборони Литви: Не збираємося здригатися через "Вагнер" у Білорусі

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 31 липня 2023, 14:45
Міністр оборони Литви: Не збираємося здригатися через Вагнер у Білорусі
Арвідас Анушаускас. фото Getty Images

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що присутність російських найманців "ПВК Вагнер" у Білорусі суттєво не змінює безпекову ситуацію для його країни.

Джерело: литовський міністр в інтерв’ю DW

Деталі: За словами Анушаускаса, безпекова ситуація в регіоні суттєво змінилась, коли РФ почала повномасштабну війну проти України.

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За підрахунками Міноборони Литви, зараз на території Білорусі перебуває приблизно 2-3 тисячі "вагнерівців" (за даними Держприкордонслужби України трохи більше 5 тисяч –ред).

Пряма мова: "Ми не збираємося здригатися через те, що в Білорусі з'явилися якісь російські найманці. Суттєво безпекову ситуацію для нас це не змінює…Те, що з'явилися найманці, яких ми узагальнюємо назвою "вагнерівці"... Знаєте, Литва, як і інші члени НАТО, має і військові, й інші можливості забезпечити свою безпеку, навіть без допомоги своїх союзників.

Це суттєво взагалі нічого не змінює. У Збройних силах Білорусі 40 тисяч осіб. Ось це суттєво може змінити ситуацію. Наприклад, якщо Білорусь висуне свої збройні сили до наших кордонів, тоді буде реакція НАТО. Але, як я і казав, здригатися через цих "вагнерівців" ми не збираємося".

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Що передувало: Президент Литви Гітанас Науседа раніше заявив, що присутність російських найманців "Вагнера" у Білорусі є серйозною загрозою.

В середині липня в Білорусі заявили про початок спільних з вагнерівцями навчань на полігоні "Брестський", що поруч з польським кордоном.

Польща вирішила перекинути війська на схід через "вагнерівців" у Білорусі, а у Литві назвали ці навчання "показовою акцією".

Повідомлялось також, що Варшава веде переговори з Латвією та Литвою щодо того, як реагувати на присутність найманців, а три країни допускають можливе закриття кордонів із Білоруссю в разі потреби.

Теми: ВагнерЛитва
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