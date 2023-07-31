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Министр обороны Литвы: Не собираемся вздрагивать из-за "Вагнера" в Беларуси

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 31 июля 2023, 14:45
Министр обороны Литвы: Не собираемся вздрагивать из-за Вагнера в Беларуси
Арвидас Анушаускас. фото Getty Images

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что присутствие российских наемников "ЧВК Вагнер" в Беларуси существенно не меняет ситуацию с безопасностью для его страны.

Источник: литовский министр в интервью DW

Детали: По словам Анушаускаса, ситуация с безопасностью в регионе существенно изменилась, когда РФ начала полномасштабную войну против Украины.

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По подсчетам Минобороны Литвы, сейчас на территории Беларуси находится примерно 2-3 тысячи "вагнеровцев" (по данным Госпогранслужбы Украины чуть более 5 тысяч -ред).

Прямая речь: "Мы не собираемся вздрагивать из-за того, что в Беларуси появились какие-то российские наемники. Существенно ситуацию с безопасностью для нас это не меняет... То, что появились наемники, которых мы обобщаем названием "вагнеровцы"... Знаете, Литва, как и другие члены НАТО, имеет и военные, и другие возможности обеспечить свою безопасность, даже без помощи своих союзников.

Это существенно вообще ничего не меняет. В Вооруженных силах Беларуси 40 тысяч человек. Вот это существенно может изменить ситуацию. Например, если Беларусь выдвинет свои вооруженные силы к нашим границам, тогда будет реакция НАТО. Но, как я и говорил, вздрагивать из-за этих "вагнеровцев" мы не собираемся".

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Что предшествовало: Президент Литвы Гитанас Науседа ранее заявил, что присутствие российских наемников "Вагнера" в Беларуси является серьезной угрозой.

В середине июля в Беларуси заявили о начале совместных с вагнеровцами учений на полигоне "Брестский", что рядом с польской границей.

Польша решила перебросить войска на восток из-за "вагнеровцев" в Беларуси, а в Литве назвали эти учения "показательной акцией".

Сообщалось также, что Варшава ведет переговоры с Латвией и Литвой относительно того, как реагировать на присутствие наемников, а три страны допускают возможное закрытие границ с Беларусью в случае необходимости.

Темы: ВагнерЛитва
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