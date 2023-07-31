Путин в 10 раз увеличил штрафы за неявку в военкомат

Российский диктатор Владимир Путин увеличил штрафы за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины и за несообщение в военкомат сведений.

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости", российское издание Медуза

Детали: Сообщается, что Путин подписал закон об увеличении до 30 тысяч рублей штрафов за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины (сейчас за это предусмотрено от 500 рублей до трех тысяч рублей).

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Также в РФ увеличили наказание за другие правонарушения, связанные с воинским учетом, за которые раньше грозил штраф от 500 рублей до трех тысяч рублей:

штраф за несообщение в военкомат актуальных данных о гражданине (семейное положение, образование, работа, место жительства) составит от 1 тысячи до 5 тысяч рублей;

штраф за уклонение от медицинского обследования − от 15 до 25 тысяч рублей;

штраф за умышленную порчу, уничтожение или небрежное хранение военного билета или иных документов воинского учета − от 3 тысяч до 5 тысяч рублей.

Кроме того, этот документ вводит штрафы до 400 тысяч рублей за непредставление юрлицами списков для постановки граждан на воинский учет.

Закон вступит в силу 1 октября 2023 года.