Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Круїзні протести в Батумі": Затриманих побільшало, лайнер з росіянами більше не запливатиме

Понеділок, 31 липня 2023, 15:34
Круїзні протести в Батумі: Затриманих побільшало, лайнер з росіянами більше не запливатиме
Фото: Batumelebi.ge

Скандальний круїзний лайнер Astoria Grande із російськими туристами більше не заходитиме до грузинського порту Батумі, де його двічі зустріли протестами.

Джерела: "Європейська правда"; російське видання РБК, яке посилається на пресслужбу Miray Cruises – компанії, яка проводить круїзи на цьому судні

У компанії стверджують, що подальших рейсів не буде, оскільки їх нібито планували здійснити лише два.

"Спочатку турецький оператор анонсував два круїзи із заходом у Батумі з відправленнями 22 липня і 29 липня. Після закінчення продажів круїзів із відправленнями 22 і 29 числа продажі на круїзи із заходом у Батумі закінчилися. Програму ми виконали в повному обсязі", – зазначили у пресслужбі.

Реклама:
 
ФОТО: Batumelebi.ge

Тим часом на акціях протесту в Батумі, які відбуваються у понеділок проти прибуття лайнера із російськими туристами, побільшало затриманих.

За даними МВС Грузії, правоохоронці затримали вже 23 особи за статтями 166 (дрібне хуліганство) і 173 (непокора та образа співробітника правоохоронних органів) Кодексу адміністративних правопорушень., повідомляє "Грузия Online".

Лайнер Astoria Grande вдруге прибув до Батумі вранці у понеділок, 31 липня. Через прибуття корабля на акцію протесту в батумському порту зібралися студенти, опозиціонери та громадські активісти.

ВІДЕО ДНЯ

На вечір понеділка також анонсована акція протесту біля парламенту Грузії у Тбілісі.

Крім російських туристів на борту лайнера до Батумі прибули російські артисти, які активно підтримують війну проти України і режим президента РФ Владіміра Путіна.

Читайте також колонку на сайті "ЄП" про те, як Тбілісі знищує стратегічне партнерство з Києвом, відновлюючи авіарейси з РФ.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

РФ почала застосовувати проти України "Шахеди" власного виробництва – CAR

Нічна атака безпілотників на Крим: у СБУ кажуть про десятки вбитих і поранених окупантів

відеоНа острові Зміїний встановили прикордонний знак замість знищеного окупантами

Знесення 200-річної садиби на Подолі: Кличко ініціює низку кроків

В Одесі відкрили кілька пляжів

відеоСБУ показала знищення рідкісного російського "Термінатора-2"

Усі новини...
Останні новини
02:31
РФ почала застосовувати проти України "Шахеди" власного виробництва – CAR
01:42
відеоПід Маріуполем сталася перестрілка між окупантами, є загиблі – мерія
00:59
Літак, який прямував з Норвегії до Туреччини, залітав у повітряний простір України – ЗМІ
00:18
Обстріли Сумщини: за добу зафіксовано майже 50 вибухів
23:38
НАЗК продовжує перевірки військкомів: "Більшість є доброчесними"
23:05
У Росії масові збої в роботі Google, Роскомнагляд відреагував
22:33
На Таврійському напрямку є відбиті території – командувач
22:12
Маляр про лівий берег на Херсонщині: Виконали завдання, але приводу для ажіотажу немає
22:04
На Сумщині Сили оборони вступили в бій із ворожою ДРГ – Наєв
21:46
Зеленський: Україна має розмінувати свою територію не за десятиліття, а за роки
Усі новини...
Реклама: