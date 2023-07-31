"Круїзні протести в Батумі": Затриманих побільшало, лайнер з росіянами більше не запливатиме

Скандальний круїзний лайнер Astoria Grande із російськими туристами більше не заходитиме до грузинського порту Батумі, де його двічі зустріли протестами.

Джерела: "Європейська правда"; російське видання РБК, яке посилається на пресслужбу Miray Cruises – компанії, яка проводить круїзи на цьому судні

У компанії стверджують, що подальших рейсів не буде, оскільки їх нібито планували здійснити лише два.

"Спочатку турецький оператор анонсував два круїзи із заходом у Батумі з відправленнями 22 липня і 29 липня. Після закінчення продажів круїзів із відправленнями 22 і 29 числа продажі на круїзи із заходом у Батумі закінчилися. Програму ми виконали в повному обсязі", – зазначили у пресслужбі.

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Тим часом на акціях протесту в Батумі, які відбуваються у понеділок проти прибуття лайнера із російськими туристами, побільшало затриманих.

За даними МВС Грузії, правоохоронці затримали вже 23 особи за статтями 166 (дрібне хуліганство) і 173 (непокора та образа співробітника правоохоронних органів) Кодексу адміністративних правопорушень., повідомляє "Грузия Online".

Лайнер Astoria Grande вдруге прибув до Батумі вранці у понеділок, 31 липня. Через прибуття корабля на акцію протесту в батумському порту зібралися студенти, опозиціонери та громадські активісти.

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На вечір понеділка також анонсована акція протесту біля парламенту Грузії у Тбілісі.

Крім російських туристів на борту лайнера до Батумі прибули російські артисти, які активно підтримують війну проти України і режим президента РФ Владіміра Путіна.

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